Vídeo: Flamengo divulga imagens do projeto para o novo estádio

O vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dunshee, divulgou nesta sexta-feira, 22, um vídeo mostrando o projeto para o estádio próprio do clube. O terreno foi comprado este ano e fica no centro do Rio de Janeiro. A ideia do clube é que as obras fiquem prontas daqui a cinco anos e a inauguração está prevista para 15 de novembro de 2029.

A capacidade do estádio ainda não está definida, mas é provável que ele seja projetado para aproximadamente 80 mil pessoas. O orçamento para o projeto está avaliado em R$ 1,93 bilhão, considerando todos os gastos, inclusive o valor da compra do terreno.

Torcida do Flamengo no Maracanã; intenção do clube é construir estádio próprio Foto: Paula Reis/Flamengo