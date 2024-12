Vitória x Grêmio no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

O Grêmio também está invicto a três partidas, tendo conquistado cinco dos nove pontos que disputou. Na 11ª posição com 44 pontos a equipe já não corre mais risco de cair para a série B. Sem chances de tentar a Libertadores, o time quer assegurar uma vaga na Copa Sul-Americana e, assim, jogar uma competição internacional em 2025.

O Vitória é o 10º colocado com 45 pontos, cinco a menos do que o Corinthians que, em oitavo lugar, com 50 pontos, é o último time na zona de classificação para a Libertadores. O Grêmio está na 11ª posição com 44 pontos, dois a mais do que o Athletico-PR, que é o último time na zona de classificação para a Sul-Americana, na 14ª posição com 42 pontos.