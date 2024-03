Gabriel Medina e Luana Silva conquistam vagas olímpicas em dia de emoção para o surfe brasileiro

Gabriel Medina carimbou neste domingo, 03, a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 ao se sagrar campeão do ISA Games. Após ficar seis meses em 2022 sem competir para cuidar da saúde mental e um ano de 2023 sem tanto brilho nas ondas, o surfista brasileiro parece ter recuperado a boa forma com uma exibição de gala para vencer sua primeira competição na temporada.

PUBLICIDADE A classificação trouxe muita emoção ao surfista paulista, que estava em lágrimas ao dar a entrevista pós-título. “Eu não sabia se a vaga viria, mas só estava tentando fazer o meu melhor. Se eu não me classificasse, outro brasileiro iria. É isso, somos um time. Acho que todo mundo estava com o espírito, e isso ajuda muito. Quero agradecer a todo o Time Brasil, que trabalhou duro... o surfe está recebendo atenção no Brasil, somos bem tratados, apoiados. Nos sentimos especiais”. Tricampeão mundial de surfe, Medina estava correndo risco de ficar fora da Olimpíada, mas se aproveitou da vaga extra atribuída ao vencedor do ISA Games para deixar o sonho vivo de conquistar uma medalha de ouro em Paris. Ele esteve em Tóquio, onde chegou à disputa do terceiro lugar, mas foi derrotado e perdeu o bronze para Owen Wright.

Com Gabriel Medina, o Brasil confirmou seis surfistas, o máximo possível, nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A sexta vaga ficou com Luana Silva, também neste domingo, no ISA, em mais uma conquista recheada de emoção. Antes, já estavam classificados Filipe Toledo e João Chianca no masculino, além de Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel no feminino.

Gabriel Medina venceu ISA Games e carimbou vaga para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 Foto: Ricardo Arduengo/AFP

Três brasileiros caíram nas ondas de Rastrial, em Porto Rico. Filipe Toledo acabou não conseguindo ter uma grande exibição e foi eliminado ainda no sábado. Quem também ficou pelo meio do caminho foi Yago Dora, que caiu na primeira bateria da repescagem deste domingo.

A expectativa estava toda sobre Gabriel Medina e ele deu conta do recado. O brasileiro garantiu 9,00 pontos logo de cara ao aplicar um aéreo na disputa com os franceses Joan Duru e Kauli Vaast, além do marroquino Ramzi Boukhiam. Medina, no entanto, continuou somando notas baixas e estava na segunda colocação até os minutos finais, quando “achou” uma esquerda, encaixou cinco manobras na onda e tirou uma nota 7,40 para confirmar o título.

Gabriel Medina, Tati Weston-Webb e Luan Silva se emocionaram no ISA Games. Foto: Reprodução/Time brasil/Instagram @tatiwest

Para garantir a vaga na Olimpíada de Paris, ele precisaria que os franceses não ficassem com o vice-campeonato. Deu tudo certo. Ramzi Boukhiam esteve em um grande dia, chegou a liderar a disputa, mas acabou em segundo lugar, o suficiente para colocar Medina em Paris. O brasileiro já é um dos candidatos ao ouro nos Jogos.

Tati classifica Luana

O Brasil conseguiu mais uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris no surfe neste domingo. Luana Silva acabou assegurando um lugar na delegação brasileira graças ao desempenho de Tatiana Weston-Webb no Isa Games.

Neste domingo, em Porto Rico, Tati faturou o vice-campeonato da etapa e abriu uma vaga extra para o Brasil. Como já estava classificada para os Jogos, quem acabou sendo beneficiada foi Luana Silva. Minutos após o fim da prova, Tati compartilhou em seu Instagram o momento do abraço emocionado entre ela e Luana, celebrando as classificações brasileiras.

Na etapa Tatiana só ficou atrás da campeã australiana Sally Fitzgibbons. Assim, Tatiana e Luana se juntam a Tainá Henckel. Dessa maneira, o Brasil garante as duas vagas extras possíveis e terá seis atletas competindo na próxima edição da Olimpíada. Essa vai ser a maior delegação possível do Brasil.