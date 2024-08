Olimpíadas: com crise renal, italiano vomita sangue e deve ficar de fora da final do salto em altura

Atual campeão olímpico, o italiano Gianmarco Tamberi não deve conseguir defender o posto de melhor do mundo no salto em altura. O saltador foi diagnosticado com uma crise de infecção renal quando chegou para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A final do salto acontece neste sábado, 10.

Tamberi publicou nas redes sociais uma foto na ambulância recebendo medicamento na veia e afirmou que vomitou sangue duas vezes antes de ser internado no hospital. No desabafo, se mostrou extremamente abalado com a decisão de não disputar a final em Paris.

Italy's Gianmarco Tamberi competes in the men's high jump qualification of the athletics event at the Paris 2024 Olympic Games at Stade de France in Saint-Denis, north of Paris, on August 7, 2024. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP) Foto: Andrej Isakovic/ANDREJ ISAKOVIC

“Já se passaram 10 horas e a cólica renal ainda não passou. A dor que sinto desde esta manhã, por mais intensa que seja, é nada comparada ao que estou sentindo por dentro. Até aquela que era minha última certeza está prestes a desaparecer. Acabei de ser levado para o pronto-socorro de ambulância após ter vomitado sangue duas vezes”, diz.

O atleta afirmou que está passando por exames com a equipe médica do hospital, agradeceu o apoio dos fãs que enviaram mensagens positivas nas redes sociais e prometeu atualizar o público sobre seu estado de saúde.

A vaga na final do salto em altura na Olimpíada de Paris-2024 é especial para Gianmarco Tamberi. Afinal, o medalhista de ouro em Tóquio, em 2021, quase ficou fora por causa de uma crise renal nos últimos dias. Tamberi desembarcaria em Paris na segunda-feira, mas precisou ser hospitalizado às pressas depois de apresentar uma forte crise.

Depois de ser internado antes das eliminatórias, ao revelar “dor aguda na lateral do corpo e febre”, Tamberi mostrou superação ao passar fácil dos 2,2m e dos 2,24m, mas não conseguiu saltar o 2,27m, mesmo assim, terminou entre os 12 melhores e garantiu presença na final. Ele queria, a todo custo, competir na França. “Eu temia tudo para este dia, exceto viver um pesadelo.”

Gianmarco Tamberi é uma figura marcante para a história dos Jogos Olímpicos, tanto pelo seu desempenho no salto em altura quanto pelas histórias curiosas que acumula na carreira. Em Tóquio 2020, quando levou a medalha de ouro, o italiano dividiu o primeiro lugar do pódio com o catari Mutaz Barshim.

O vídeo viralizou no mundo todo já que essa foi a primeira e única vez que dois atletas dividiram o primeiro lugar em uma Olimpíada. Ambos alcançaram a mesma marca no salto e a arbitragem questionou se queriam terminar empatados com o ouro ou não.

Já em Paris, Tamberi vai ficar lembrado pela situação inusitada que viveu na Cerimônia de Abertura. O atleta italiano relatou em uma carta para sua esposa que havia perdido a aliança de casamento durante o desfile e compartilhou nas redes sociais.

A história comoveu e divertiu o público, que compartilhou a história mundo afora. Sua esposa, Chiara Bontempi, que é influenciadora digital, está acompanhando Gianmarco Tamberi durante a internação no hospital em Paris e compartilhou nas redes sociais uma imagem do marido recebendo medicamento na ambulância e que ele seria internado no hospital.