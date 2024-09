Packers x Eagles: onde assistir, horário e tudo sobre o jogo da NFL no Brasil

Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentam nesta sexta-feira, 6, na primeira partida da National Football League (NFL) no Brasil. A maior liga do futebol americano terá sua primeira experiência no hemisfério sul a partir das 21h15 (de Brasília), na Neo Química Arena. As equipes chegaram ao Brasil nesta quarta-feira, 4, e realizaram seus treinamentos no estádio e no CT Joaquim Grava, do Corinthians, no dia seguinte.

PUBLICIDADE Antes do kickoff em São Paulo, a artista de música eletrônica CAROLA fará uma apresentação. Luísa Sonza apresentará o hino nacional brasileiro, enquanto o cantor de dupla nacionalidade (americano e brasileiro) Zeeba apresentará o hino dos Estados Unidos. Já no show do intervalo, Anitta foi escolhida pela NFL para representar o País na primeira partida da liga disputada no hemisfério sul. A uma semana da primeira partida da National Football League (NFL) no Brasil, o Philadelphia Eagles, mandante da partida na Neo Química Arena, revelou o uniforme que utilizará no confronto com o Green Bay Packers. A franquia, que tem o verde como cor predominante, utilizará uma combinação inédita, de preto e branco. Ainda haverá detalhes em verde, no uniforme, mas o alvinegro será predominante. “Vocês nunca viram esse combo”, escreveu a franquia da Philadelphia em suas redes sociais.

NFL tem primeira partida no Brasil nesta sexta-feira. Foto: Andre Penner/AP

Eagles e Packers adotam o verde como cores principais em seus uniformes e logos. O Corinthians, dono do estádio, ‘abomina’ a cor no entanto, em função da rivalidade com o Palmeiras. Na Neo Química Arena, à exceção do gramado, não há menção a cor. A mudança do uniforme da franquia surge após pedidos ‘informais’ de Augusto Melo, presidente do Corinthians, e polêmicas envolvendo os próprios jogadores do time de futebol americano.

A camisa será branca, com apenas os números em tons verdes. Já a calça e o capacete serão pretos, com detalhes em branco. Na temporada regular, em partidas como mandante nos Estados Unidos, o Philadelphia Eagles costuma utilizar seu uniforme principal, em que o verde é predominante.

Os mais de 45 mil ingressos, que chegaram a custar até R$ 2.520,00, já estão esgotados desde junho. Ainda há opções para os camarotes da Neo Química Arena, com valores que chegam na casa dos R$ 300 mil.

PHILADELPHIA EAGLES X GREEN BAY PACKERS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA NFL NO BRASIL

Data: 06/09/2024.

Horário: 21h15 (horário de Brasília).

Local: Neo Química Arena, em São Paulo, Brasil.

ONDE ASSISTIR PHILADELPHIA EAGLES X GREEN BAY PACKERS AO VIVO