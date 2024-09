Packers x Eagles: LeBron James diz que campo da Neo Química Arena é ‘horrível’ durante jogo da NFL

A realização do primeiro jogo da National Football League (NFL) em solo brasileiro com certeza atrai a atenção de fãs ao redor de todo o mundo. E entre os telespectadores ligados no jogo está LeBron James, astro da NBA.

Mas o ala do Los Angeles Lakers resolveu falar sobre a partida para criticar a qualidade do campo na Neo Química Arena, palco de Philadelphia Eagles x Green Bay Packers nesta sexta-feira, 6, em São Paulo.

Astro do basquete LeBron James detona gramado da Neo Química Arena durante jogo da NFL Foto: Reprodução/X via @KingJames

Através de uma publicação no X, antigo Twitter, James postou: “Cara, esse campo é horrível!!!”. Apesar da revolta do jogador, o campo usado na partida é similar ao que é usado pelas duas franquias em seus estádios norte-americanos. O ala não é torcedor de nenhuma das duas franquias que entraram em campo em São Paulo. O ala é torcedor do Cleveland Browns, time do estado de Ohio, onde nasceu.