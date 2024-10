Ex-integrante da banda One Direction, Liam Payne foi encontrado morto nesta quarta-feira, 16, em um hotel na Argentina. A informação foi confirmada pelo jornal argentino La Nacion. Nascido na Inglaterra, o cantor tinha 31 anos e era fã de futebol. Em 2022 ele foi capitão da seleção inglesa em um jogo beneficente feito anualmente para arrecadar dinheiro para instituições infantis. No time adversário estavam Roberto Carlos e Cafu.

Esses não foram os únicos jogadores brasileiros com quem o cantor teve relação. Em 2016 ele fez um post celebrando o gol de pênalti de Neymar que deu ao Brasil o primeiro ouro olímpico. Payne também já vestiu a camisa da seleção brasileira em duas oportunidades, em 2022, após o jogo beneficente e em 2013.

Liam Payne era fã de Neymar e jogou contra Roberto Carlos e Cafu Foto: Joel C Ryan/Joel C Ryan/Invision/AP

Apesar de ter nascido em Wolverhampton, o cantor não torcia para o time de mesmo nome que a cidade. Ele era fã do West Bromwich Albion, que joga pela segunda divisão do Campeonato Inglês. O meio-campo do Cruzeiro, Matheus Pereira, já teve passagem pelo time.

Quem era Liam Payne

Conhecido por fazer parte da banda inglesa One Direction, Liam James Payne nasceu em 9 de agosto de 1993. Ao lado dos outros integrantes Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, ele se apresentou no programa britânico "The X Factor", onde a banda ganhou notoriedade.

Desde 2019 o cantor passou a seguir carreira solo, desde que o grupo se desfez em 2016. Liam viria ao Brasil em 2023, mas cancelou os shows que faria no País e em outros da América do Sul. O cantor deixa um filho de 7 anos, Bear, fruto do seu relacionamento com a cantora Cheryl.