Corinthians, Popó e Robson Conceição lamentam a morte de Maguila: ‘Referência’

“O Sport Club Corinthians Paulista lamenta profundamente a morte de José Adilson Rodrigues dos Santos, carinhosamente conhecido como Maguila, que nos deixou nesta quinta-feira (24), aos 66 anos. Maguila foi um verdadeiro ícone do boxe brasileiro, com uma trajetória de lutas e vitórias nas décadas de 1980 e 1990. Em 1995, Maguila conquistou o cinturão de campeão mundial na categoria pesos-pesados ao derrotar Johnny Nelson, um momento que ficará eternamente gravado na memória dos amantes do esporte. Seu legado inclui um cartel de 85 lutas, onde teve a honra de enfrentar lendas como Muhammad Ali e George Foreman, sempre com a garra e determinação e, fora dos ringues, com um carisma irresistível. Entre outras tantas características, Maguila foi também um grande corintiano. Neste momento de luto, o Corinthians se solidariza com os fãs, familiares e amigos de Maguila. Sua paixão pelo boxe e seu amor pelo Timão deixarão saudades imensas em nossos corações.”

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, afirmou que “Maguila é um orgulho do esporte brasileiro. Ele foi a prova da obstinação do brasileiro, driblou as adversidades e entrou para a história do boxe brasileiro. Minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs do Maguila”.