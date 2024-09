De um lado, a estreia histórica da National Football League (NFL) em solo brasileiro. Do outro, mais do mesmo com a seleção brasileira, mas que finalmente retornou à Curitiba após mais de duas décadas, conseguiu vencer e subiu posições nas Eliminatórias Sul-Americanas. As redes sociais se mobilizaram na noite desta sexta-feira, 6, e madrugada de sábado, 7, para falar dos dois principais temas esportivos do País na semana, o que gerou uma série de memes e vídeos.

Os dois ‘futebóis’ protagonizaram momentos marcantes. Em São Paulo, publicou fez a NFL ganhar um ‘molho’ brasileiro e entoou o hino Evidências, eternizado por Chitãozinho e Xororó, em um dos intervalos da partida entre Eagles e Packers na Neo Química Arena. Ainda teve espaço para fantasias misturando os dois times e até torcedores xingando em português claro um árbitro norte-americano.

Noite de ‘rodada dupla’ tem Brasil esquecido, Endrick zoado e NFL à brasileira, veja os memes Foto: Reprodução/TV Globo/Instagram via @curiosidadedabola e @meutimao

Também repercutiu a declaração do astro do basquete LeBron James, que criticou o campo de jogo. Logo após a publicação, brasileiros trataram de ‘devolver’ as declaração para o jogador.

Já em Curitiba, a torcida esperava mais da seleção de Dorival Júnior. Apesar do importante retorno da equipe à capital paranaense, o time não desempenhou uma grande partida e foi até "esquecida" por parte dos torcedores, que em plena noite de sexta-feira alegaram ter planos melhores do que assistir ao jogo do Brasil. Endrick, apesar de não ter tido nenhum minuto em campo, foi lembrado pela torcida no Couto Pereira e foi chamado "Bobby Charlton" pelos torcedores. Isso porque o jogador viralizou ao dizer que era fã do ex-jogador inglês em sua chagada ao Real Madrid. Lá, companheiros de time colocaram o apelido do brasileiro de "Bobby", copiado pelos fãs brasileiros.

Veja abaixo os principais memes desta noite.