Olimpíadas 2024: CazéTV tem ‘climão’ após discussão sobre polêmica na seleção feminina de vôlei

Um comentário sobre a polêmica envolvendo a jogadora da seleção feminina de vôlei, Gabi Guimarães e a ex-jogadora Sheilla, gerou constrangimento na transmissão da CazéTV, durante a abertura das Olimpíadas de Paris 2024, na última sexta-feira, 26. A influenciadora Nathaly Dias tentou questionar a comentarista Adenízia, ex-jogadora da seleção e campeã olímpica em 2012 sobre o ocorrido. Visivelmente incomodada, Adenízia tentou contornar a situação.

Gabi Guimarães, ponteira da seleção brasileira de vôlei Foto: Wander Roberto/COB

“Isso aqui é um programa de família, não é para colocar esses casos tão obscuros assim no ar. Então, vamos falar apenas de coisas alegres”, disse Adenízia. A resposta foi à pergunta de Nathaly, que queria saber mais detalhes sobre a relação de Gabi e Sheilla, afirmando que, “sempre que tem uma fofoca, a gente ganha”.

A influenciadora continuou a insistir na questão, mas foi cortada por Adenízia. “Não compactuo com fofoca”, afirmou a campeã olímpica. Após o episódio, Nathaly sofreu ataques nas redes sociais e se pronunciou falando que era para ser um momento alegre.

Entenda o caso

A poucas semanas para o início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 a seleção feminina de vôlei ficou no centro de uma polêmica. Sheilla, ex-jogadora que, atualmente integra a comissão do técnico José Roberto Guimarães, foi acusada de criar um perfil falso nas redes sociais para atacar Gabi, capitã da seleção.

As duas teriam terminado uma relação de 2 anos e meio, de acordo com o jornal Extra. Após pararem de seguir nas redes sociais, indicando o fim do relacionamento, Gabi começou a sofrer ataques no “X”, antigo Twitter, com uma conta afirmando que ela não estava comprometida com a seleção.

A verdadeira polêmica se deu quando, embaixo desse comentário, apareceu um de Sheilla, também criticando a capitã e ex-namorada. A suspeita dos internautas é de que Sheilla criou um perfil falso para atacar Gabi, mas esqueceu de mudar de conta, e acabou comentando com o próprio perfil pessoal.

A situação não caiu bem internamente e as jogadoras saíram em defesa de Gabi. Sheilla não viajou para Paris com a delegação da seleção feminina de vôlei.