Olimpíadas 2024: Quem é Willian Lima, judoca que garantiu a primeira medalha do Brasil em Paris

A primeira medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 veio com o Judô, garantida por Willian Lima, 24 anos, que foi à final da categoria até 66 kg e ficará ao menos com a prata. Mas foi outro esporte que ajudou o atleta na sua preparação: a natação.

Com uma conexão com a água que vem desde criança, ele passou a usar esse artifício para a prevenção de lesões e expansão do fôlego. E fôlego foi um fator decisivo para que o brasileiro chegasse à decsão das Olimpíadas em sua estreia na competição.

Willian Lima garantiu medalha para o Brasil nas Olimpíadas de Paris-2024. Foto: Jack Guez/AFP

O brasileiro, natural de Mogi das Cruzes, São Paulo, fez um ciclo olímpico consistente e, apesar de não figurar entre as expectativas de medalha para o Brasil, não é uma completa surpresa. Ele tem dois bronzes em Grand Slams, segunda principal competição da modalidade, e também conquistou o terceiro lugar nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, quando competiu poucos dias depois do nascimento do seu filho, Dom.

Em 2024, antes garantir medalha pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024, ele já havia ganhando o ouro, no Rio de Janeiro, no Campeonato Pan-Americano.