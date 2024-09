Rayssa Leal na final do Mundial de Skate Street: onde assistir, horário e tudo sobre

Rayssa Leal disputa neste sábado, 14, a final do Mundial de Skate Street feminino, em Roma, na Itália. A brasileira se classificou à decisão também neste fim de semana, após adiamento das semifinais por causa das chuvas na capital italiana – elas estavam marcadas para sexta-feira. Ela é a única representante brasileira, em evento que tem transmissão do SporTV e está previsto para 13h15 (de Brasília).

Além de Rayssa, que avançou com a segunda maior nota da semifinal, Pâmela Rosa também tinha chances de avançar para a final do Mundial de Skate Street. A brasileira, no entanto, não conseguiu superar a concorrência do Japão e terminou na 14ª posição. Das oito finalistas, sete são do país asiático. Rayssa é a única que “rouba” a cena na decisão.

A brasileira conquistou a medalha de bronze na Olimpíada de Paris neste ano a prata em Tóquio-2020. É uma das candidatas ao título, mas terá de superar a concorrência das medalhistas nos últimos Jogos Olímpicos. Liz Akama (3º) e Coco Yoshizawa (6º) superaram a brasileira no pódio em Paris e tentam repetir a dose neste sábado.

Rayssa Leal é a única representante brasileira na final do Mundial de Skate Street. Foto: Luiza Moraes/COB

As finais do Mundial de Skate Street também estão previstas para este sábado. Entre os brasileiros, Kelvin Hoefler, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Ele busca uma vaga à decisão que acontece às 14h45 (de Brasília) – caso não haja novos adiamentos por causa da chuva.

Tudo sobre a final do Mundial de Skate Street, com Rayssa Leal

Data: 14/09/2024.

Horário: 13h15 (de Brasília) – sujeito a alterações.

Local: Roma, na Itália.

Finalistas do Mundial de Skate Street feminino