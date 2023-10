Rebeca Andrade e Simone Biles dançam juntas na festa do Mundial de Ginástica; veja vídeo

Rebeca Andrade e Simone Biles são rivais apenas nos momentos de competição. Com o fim do Campeonato Mundial de Ginástica Artística de 2023, a brasileira e a americana, protagonistas desde o primeiro dia de disputas na Bélgica, foram para a festa de encerramento para os atletas e curtiram as músicas dançando juntas.

Rebeca e Simone são consideradas as duas melhores e mais completas atletas da atualidade e corresponderam no Mundial. Ao todo, as duas ginastas somaram para 10 pódios na competição, sendo cinco medalhas de ouro, quatro de prata e uma de bronze.

Simone Biles e Rebeca Andrade se admiram muito fora das competições. Durante o período em que a americana não competiu no alto rendimento para cuidar de sua saúde mental, não foram poucas as vezes em que a brasileira elogiou e comentou que Biles era sua referência. Da mesma forma, a ginasta dos Estados Unidos já elogiou inúmeras vezes o crescimento de Rebeca. Neste mundial, após o anúncio do resultado, em que Simone foi ouro e Rebeca prata, a americana fez um gesto mostrando que estava passando a coroa para a brasileira.

Rebeca Andrade e Simone Biles na festa dos atletas após a competição Foto: Reprodução vídeo

Em seu retorno para a ginástica artística de alto nível, Biles teve uma rival. Melhor atleta do mundo durante o período em que a americana não competiu, Rebeca mostrou para o mundo que poderia enfrentar a americana, que para muitos especialistas é a melhor da história da modalidade.

O Mundial deste ano foi a primeira vez que as duas se enfrentaram diretamente em uma final de individual geral, com Biles sendo ouro e Rebeca prata. Além disso, Simone conquistou outras três medalhas de ouro, por equipes, na trave e no solo, e uma prata, no salto. Já a brasileira ficou com um ouro, no salto, três pratas, por equipes, no solo e por equipes, e um bronze, na trave.