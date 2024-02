Luisa Stefani arrasa americanas nas duplas e conquista o título do WTA 1000 de Doha

Com a torcida da equipe brasileira de polo aquático, que esteve no Khalifa International Dennis Complex, Stefani chegou a estar perdendo por 2 a 1 e teve um 0/30 de desvantagem. No entanto, conseguiu se reerguer, ao lado de Schuurs, e empatou. O jogo continuou equilibrado até o sétimo game, quando elas conseguiram a primeira quebra. Depois só administraram a vantagem para largarem à frente. O segundo set foi um passeio. Stefani e Schuurs provocaram a primeira quebra logo no primeiro game e abriram 5 a 1 de vantagem. A dupla americana já não esboçava reação e acabaram sendo derrotadas por 6 a 2.

“Quero agradecer meu time aqui, todos no Brasil e minha família. Passei por lesões nos últimos anos e também no começo deste ano. É muito especial já ter resultados como esse título com a Demi. Me sinto feliz dentro e fora da quadra”, afirmou Stefani, lembrando do começo do ano, quando perdeu dois torneios preparatórios para o Australian Open por causa de lesão no joelho.