O principal papel de Carl Weathers, morto na quinta-feira, aos 76 anos, foi Apollo Creed. O personagem faz parte dos quatro primeiros longas da série de filmes Rocky, estrelada por Sylvester Stallone. Apollo foi comparado com um dos melhores pugilistas da história, Muhammad Ali, e chegou a contar sobre encontros entre os dois.

PUBLICIDADE Nos filmes, Apollo é o atual campeão mundial de boxe. Ele venceu por nocaute todas as 46 lutas que disputou. Rocky, interpretado por Stallone, é o desafiante. Depois de 15 rounds, Apollo sai vencedor. No terceiro filme, porém, ele vira treinador do ex-rival. O estilo de luta do personagem de Weathers chegou a ser comparado com Muhammad Ali. Um dos elementos é a agilidade nas pernas, que lhe permite confundir o adversário e executar golpes rápidos. Ali chegou a ser eleito “O Esportista do Século XX” pela revista americana Sports Illustrated, em 1999.

Relembre encontro entre Muhammad Ali e ‘Apollo Creed’, contado por Carl Weathers:

“Em Beverly Hills, terminando uma reunião, estava sentado almoçando. Eu estava pagando e vem uma multidão. Nós queríamos descobrir quem vinha ali, devia ser uma grande celebridade. No meio de todo mundo, está Ali. Ele dá autógrafos, caminha pela rua e olha para mim: ‘é o Apollo Creed!’.”, contou Weathers ao programa All Access, da FOX.

No encontro, os dois ainda simularam golpes de boxe na rua. “Foi o meu momento de glória. Eu posso dizer que ele é o melhor de todos os tempos”, completou o ator, na época.

Morte do personagem em Rocky IV

Apollo Creed desafia o russo Ivan Drago para uma luta no quarto filme da franquia. O oponente, retratado como vilão no filme, é responsável pela morte do amigo de Rocky no ringue. Rocky, então, decide enfrentar Drago para vingar a morte do amigo e ex-rival. A cena da morte de Apollo é uma das mais icônicas da série de filmes.

Weathers não voltou para a franquia. Entretanto, em 2015, foi lançado o filme Creed. Na trama, Adonis Johnson Creed (Michael B. Jordan) é filho de Apollo e busca Rocky para ser seu treinador. O longa teve mais duas sequências, lançadas em 2018 e 2023.

Atuação no futebol americano antes do cinema

Antes da carreira de ator, Weathers foi atleta de futebol americano, esporte que começou a praticar no oitavo ano da escola. Depois, ele ingressou na faculdade de Long Beach City, mas logo transferiu-se para a Universidade de San Diego com uma bolsa de estudos como atleta. “Eu finalmente pensei que eu era um atleta e tinha uma chance para o futebol. Ao mesmo tempo, eu não queria estudar as coisas que precisava”, falou em entrevista ao Washington Post.

Weathers não foi draftado, mas foi chamado pelo Oakland Raiders (hoje Las Vegas Raiders) depois de um tempo como agente livre. Em seguida foi jogar no Canadá, no BC Lions, e voltou para os Estados Unidos no Detroit Lions. Ao todo, foram cinco temporadas na ativa. Quando avançou na carreira de atuação em comerciais, largou o esporte e deslanchou como ator.