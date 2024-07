5 coisas que aprendemos no GP da Bélgica, 14ª etapa da Fórmula 1 2024

O GP da Bélgica foi mais uma etapa emocionante da F1 2024, mas teve um final anticlimático. Neste domingo, dia 28 de julho, George Russell deu um show e segurou os pneus milagrosamente para fazer uma única parada, triunfando pela segunda vez no ano. Bem, triunfaria, não estivesse com o carro abaixo do peso mínimo. Poucas horas depois do fim da prova, Russell foi desclassificado pela infração e, assim, o 1-2 da Mercedes virou a segunda vitória de Lewis Hamilton em 2024. Oscar Piastri e Charles Leclerc completaram o novo pódio.

Max Verstappen teve prova de contenção de danos e ficou em quarto, milagrosamente na frente de um Lando Norris que, de novo, largou muito mal. Carlos Sainz foi sexto, seguido por Sergio Pérez, que andou para trás legal. Fernando Alonso, Esteban Ocon e Daniel Ricciardo fecharam o top-10. Confira cinco coisas que aprendemos no GP da Bélgica, 14ª etapa da Fórmula 1 2024:

George Russell e Lewis Hamilton comemoram o resultado do GP da Bélgica. Mais tarde, Russell seria desclassificado. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Russell faz grande atuação da carreira e acaba desclassificado. Que golpe

Russell sai da pista falando que estava doido para ter outra corrida semana que vem. Faz todo sentido, o inglês talvez tenha tido a maior atuação da carreira, uniu tática, técnica e raça para vencer, praticamente inventou a parada única na Bélgica, segurou os pneus de forma impressionante. Mas tudo isso para nada. A desclassificação é um golpe pesadíssimo e Russell, que tem histórico de sentir os momentos complicados, precisa virar a página. Assim sendo, que bom que as férias vieram e que não tem corrida semana que vem, George.

Mercedes surge forte do nada e sai com menos pontos do que merecia

A Mercedes deixou a sexta-feira com ar de preocupação forte e aquela carinha de que seria só a quarta força na Bélgica. Nada disso. A boa classificação de Hamilton na chuva foi só um aviso de que os prateados viriam famintos na corrida e o desempenho foi ótimo. Não foi ‘só’ o 1-2 em pista, a Mercedes não ficou devendo em ritmo para ninguém em momento algum da corrida. Merecia a dobradinha, uma pena a desclassificação de Russell.

McLaren decepciona na Bélgica, mas Norris vai ainda pior com nova largada pífia

Para quem estava esperando mais um domínio técnico da McLaren, nada feito. Depois de ditar o ritmo na sexta-feira, os britânicos tiveram classificação tímida no molhado, mas prometeram que era só porque tinham mantido o acerto correto do seco. Bom, alguma coisa aconteceu no caminho. Apesar do bom segundo lugar de Piastri, o resultado foi fraco e o desempenho, também. E no meio disso tudo teve uma largada constrangedora de Norris, mais uma, em que quase se enfiou na brita sozinho na primeira curva. Deve ganhar o Mundial de Construtores, mas como faz força para perder…

Red Bull desaba em pista que deveria dominar. E sinal amarelo já fica laranja

A sensação que ficou depois da Bélgica é de que a Red Bull vai ter muito problema para ser dominante em alguma pista de novo. Era o palco perfeito para isso, pelas características do traçado, mas não rolou. Sendo justos, Verstappen fez boa recuperação de 11º para quarto, mas o pódio parecia meio automático para o tricampeão. E não veio. Ainda teve Pérez, que simplesmente perdeu cinco posições durante a prova, foi engolido pela ‘F1 A’ inteira. A Red Bull mexeu para evoluir nas partes mais travadas e sumiu com a velocidade de reta, talvez maior valência do carro atual.

Ferrari sobrevive na Bélgica e mostra alguma evolução

A Red Bull sair sem pódio de Spa-Francorchamps e a Ferrari com troféu é mais um dos sinais de que a F1 2024 está doidona. Os italianos, ao contrário dos austríacos, fizeram bons ajustes no acerto do carro e conseguiram justamente alguma velocidade de reta. Não foi um horror, muito longe disso, ainda que Leclerc nem tenha esboçado aproveitar a pole. Bom pódio, bons pontos, que poderiam ser ainda mais se Sainz não parasse uma segunda vez.