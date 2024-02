Emerson Fittipaldi presta homenagem ao irmão Wilsinho, morto aos 80 anos: ‘Estará sempre presente’

“Eu e meu irmão crescemos juntos dentro desse esporte fantástico que nosso pai passou a paixão para nós. Lutamos, construímos e passamos por grandes desafios. Eu amava muito o guerreiro que foi o Wilson, um visionário que nos ensinou muito a superar todos os obstáculos. Tenho certeza que ele foi descansar com Deus no céu e nos olha com orgulho lá de cima”, lembrou na legenda.

“Muita emoção na última volta em Interlagos, uma homenagem realizada no último sábado. Obrigado a todos que estão nos apoiando em nome da Família Fittipaldi”, expressou sua gratidão. O corpo do pioneiro do automobilismo brasileiro foi velado na manhã de sábado e homenageado com uma volta na pista do autódromo, localizado na Zona Sul da capital paulista.