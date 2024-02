Wilsinho, como era carinhosamente conhecido, estava internado no Hospital Prevent Sênior, unidade Itaim Bibi, na capital paulista, desde o último dia 25 de dezembro. Ele sofreu uma parada cardíaca no almoço de Natal, dia em que também celebrava seu aniversário, e não conseguiu se recuperar.

O corpo do ex-piloto foi conduzido em uma emocionante volta ao redor da pista, em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiros, onde também estavam membros da família. Neste mesmo sábado, o local sedia a primeira etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo.