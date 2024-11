F1: onde assistir e horários da corrida sprint e do classificatório do GP de São Paulo

Duas atividades estão programadas para este sábado, 2, no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que acontece no Autódromo de Interlagos. A primeira é a corrida sprint, que vai ser disputada às 11h (de Brasília). Em seguida, às 15h (de Brasília) os pilotos voltam à pista para o classificatório, onde vão ser definidas as posições de largada para a corrida de domingo.

Na corrida sprint Oscar Piastri, da McLaren, fez o melhor tempo e conseguiu a pole position. Na segunda posição está seu companheiro de equipe, Lando Norris. Fechando as três primeiras posições está Charles Leclerc, da Ferrari. Os oito primeiros colocados pontuam. O primeiro lugar ganha oito pontos, o segundo sete, e assim segue até o oitavo que conquista um ponto. Esta é a penúltima corrida sprint da temporada. A última será no Grande Prêmio do Catar.

01-11-2024 - SÃO PAULO - SP / ESPORTES OE / FORMULA 1 / GP SAO PAULO BRASIL / Primeiro dia de carros na pista do autódromo de Interlagos em dia de treino livre no Grande Prêmio São Paulo de Fómula 1 2024 nessa sexta-feira, 01 de novembro de 2024. Foto: Daniel Teixeira/Estadão Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Depois da corrida sprint os pilotos disputam para formar o grid de largada da corrida principal, que acontece no domingo, 3. Em primeiro lugar na classificação geral, Max Verstappen foi punido com a perda de cinco posições por ter trocado o motor pela sexta vez nessa temporada. Dessa forma o neerlandês não tem mais chances de pole position.

Corrida sprint: horário de onde assistir

Data: 02/11/2024 (sábado)

02/11/2024 (sábado) Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Onde assistir: Band (TV aberta), BandSports (TV fechada), Bandplay (streaming) e F1TV (streaming)

Treino classificatório: horário de onde assistir