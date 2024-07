O GP da Inglaterra teve um início de atividades com a McLaren mandando na disputa. Lando Norris liderou os dois treinos livres desta sexta-feira, 5, com direito a dobradinha com Oscar Piastri no segundo treino livre, sessão que normalmente serve de melhor parâmetro para classificação e corrida.

PUBLICIDADE Apesar de cair de tarde, a Mercedes pareceu chegar forte mais uma vez, enquanto a Red Bull está na área, mas com algumas dúvidas a sanar com pneus macios e nos trechos de baixa velocidade. A Ferrari, enquanto isso, surge atrás do top-3, mas imersa em uma série de testes para ver se volta a acertar bem o carro em um fim de semana. Mas o que acontece fora da pista na Inglaterra é o que tem chamado mais a atenção até aqui. Além das incansáveis declarações pós-acidente entre Norris e Max Verstappen, agora foi o mercado que deu aquela esquentada gostosa. Em poucas horas, surgiram a chance de Carlos Sainz ir parar na Mercedes e a de Sergio Pérez, renovado e tudo, dançar na Red Bull.

Carlos Sainz Jr. pode pintar na Mercedes, afirmou diretor-executivo da escuderia. Foto: Benjamin Cremel/AFP

McLaren comanda sexta-feira na Inglaterra e assombra rivais

Pensar em um novo duelo com roda batida entre Norris e Verstappen, por enquanto, é só especulação, mas a McLaren está querendo jogo. Os laranjinhas brilharam na sexta-feira em Silverstone e colocaram Norris liderando os dois treinos livres. Se a marca do time costuma ser a consistência e o sempre estar bem colocada no início das etapas, os ingleses foram bem além e deram sinais de que vão em busca do domínio. Foi um dia de novidade nesse aspecto. É McLaren favorita.

Mercedes cai no segundo treino, mas dá sinais de que pode brigar de novo

São três corridas no pódio seguidas para a Mercedes e a sensação clara de que o time, de fato, evoluiu muito. Parecia faltar algo ainda para brigar mais por vitórias, mas a loucura Lando x Max na Áustria antecipou a situação. Agora os prateados, sem esse peso nas costas, devem pensar mais no campeonato e ali a parada é simples: dá para ir tirando a vantagem da Ferrari, sim. E isso já pode começar na Inglaterra, mesmo que o segundo treino livre tenha sido mais tímido. O carro parece lá de novo.

Red Bull liga alerta com pneus macios. Ferrari tem novo dia fraco

Para Verstappen pensar em bater roda com Norris, a Red Bull vai ter de dar uma força. Mínima, que seja. Mas alguma força. O início dos austríacos não foi à altura dos ingleses e há ali dois pontos de atenção importantes: desempenho com pneus macios e rendimento nos trechos mais travados de uma pista que, em tese, não deveria ser tão problemática para os energéticos. Para a Ferrari, situação oposta: o carro italiano ultimamente não tem feito nada em traçados mais velozes, ou seja, deve sofrer em Silverstone. Carlos Sainz e Charles Leclerc passaram o dia fazendo teste atrás de teste, em busca de uma solução mágica. Será que vem?

Sainz na Mercedes? Wolff dá declaração que trava ainda mais mercado

Se está todo mundo reclamando que Sainz é o responsável por travar o mercado de pilotos, acho bom que se preparem para isso piorar. Quando finalmente o espanhol parecia mais próximo de uma decisão, com a Alpine atravessando o então negócio certo com a Williams, vem Toto Wolff, cheio de gingado, dizer que Carlos está vivíssimo na briga por uma vaga na Mercedes em 2025. E foi além: deixou claro que Andrea Kimi Antonelli ainda não convenceu e que o espanhol pode muito bem ser a saída caso Verstappen não deixe a Red Bull, o que, convenhamos, realmente não deve acontecer.

Publicidade

Ricciardo na Red Bull? Pérez, renovado e tudo, já corre risco

E então, como se não bastasse, a sempre muito bem informada revista alemã Auto Motor und Sport revelou que Sergio Pérez, que recém renovou contrato com a Red Bull por mais dois anos, está balançando na equipe. Sim, renovaram para depois pensarem em chutar o cara, vai entender. A maior loucura é que o nome forte para a vaga agora é Daniel Ricciardo, que simplesmente foi descartado da RB semanas atrás por Helmut Marko. Aparentemente, o australiano não serve mais para o ‘time B’, mas se encaixa no ‘time A’ da organização.

No sábado, a terceira e última sessão de treinos está marcada para as 7h30 (de Brasília, GMT-3), ao passo que a classificação será às 11h. Por fim, no domingo (7), os pilotos disputam a corrida em Silverstone a partir das 11h.