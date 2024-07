Quem é Ralf Schumacher, ex-piloto irmão de heptacampeão e que se declarou homossexual

Ralf Schumacher foi o terceiro piloto de Fórmula 1 na história a se declarar publicamente homossexual. A publicação feita no fim de semana repercutiu nas redes sociais e gerou uma onda de apoio ao ex-piloto alemão de 49 anos, que voltou ao Instagram para agradecer o carinho dos seguidores. “Muito obrigado pelos muitos parabéns e comentários. Estamos muito felizes e obrigado a todos”, escreveu.

O primeiro piloto a assumir a orientação sexual foi o inglês Mike Beuttler, que morreu em 1988 aos 48 anos. O português Mário de Araújo Cabral, conhecido como Nicha Cabral, assumiu o fato para a escritora Raquel Lito aposentado há quase duas décadas das pistas. Em foto postada ao lado do namorado francês Etienne, o alemão compartilhou a felicidade que é dividir a vida com o parceiro. O casal está junto há dois anos.

Ralf Schumacher, ex-piloto de Fórmula 1 e irmão de Michael Schumacher Foto: @ralfschumacher_rsc via Instagram

Carreira na Fórmula 1

Irmão mais novo do heptacampeão da Fórmula 1 Michael Schumacher, Ralf não teve o mesmo sucesso de seu irmão nas pistas. Atuou na categoria entre 1997 e 2007, competindo por Jordan, Williams e Toyota. Ao longo da carreira, foram seis vitórias em grandes prêmios em 180 corridas disputadas. Subiu no pódio 27 vezes e seis pole positions alcançadas.

O primeiro pódio veio na sua terceira corrida como profissional. Em 1997, quando estava na Jordan, ficou em terceiro no GP da Argentina. Mas sua temporada mais vitoriosa foi em 2001, quando conquistou o topo do pódio nos GPs de San Marino, Canadá e Alemanha. No geral, as melhores colocações foram nesta temporada e na seguinte, 2002, quando terminou a temporada em 4º lugar.

Em 2004, Ralf sofreu um grave acidente no GP de Indianápolis, nos Estados Unidos, e precisou ser levado de helicóptero com urgência para o hospital. Na época, concedeu uma entrevista para o jornal alemão Bild onde afirmou que não se lembra do acidente. “Eu vi algumas cenas na televisão do hospital e é isso o que sei. Não lembro como, onde, quando. Não tenho nenhuma memória daquele momento. As cenas do acidente foram todas apagadas”, contou.

Após sair da Fórmula 1, Ralf Schumacher começou a correr no Alemão de Tursimo (DTM), competição de carros esportivos. Mas foi considerado um fracasso na categoria, já que correu por cinco anos e não venceu nenhuma corrida.

Casamento e filho

Antes de assumir seu atual relacionamento, Schumacher foi casado durante 14 anos com Cora Schumacher. No casamento, tiveram David Schumacher, atualmente com 22 anos. David, que é piloto da GT Masters, franquia de corrida alemã, comentou na foto do pai elogiando a decisão de assumir publicamente. Pai e filho mantém boa relação e expõem isso nas redes sociais. A dupla mora junto em Salzburgo, na Áustria.

“Estou muito feliz que você finalmente encontrou alguém com quem você pode, realmente, dizer que se sente muito confortável e seguro. Não importa se é homem ou mulher, eu estou apoiando você 100%, pai, e te desejo tudo de bom”, escreveu nos comentários.

Relacionamento com Etienne

O companheiro de Ralf não mora com o ex-piloto, em Salzbugo. O francês se divide entre sua moradia em Nice, na França, e Cape Town, na África do Sul. No Instagram, Etienne compartilha registro de suas viagens ao redor do mundo, incluindo destinos aqui no Brasil.

Em 2023, passou uma temporada no País e publicou sequências de fotos das ruas de São Paulo e do Parque Ibirapuera, mesmo época que o GP do Brasil era de Fórmula 1 era disputado na capital paulista. Também publicou fotos em Trancoso, que fica no litoral sul da Bahia e é famoso por receber turistas do exterior.

Ralf também tem registros da viagem para o litoral baiano, mas não posou ao lado de Etienne já que o relacionamento não havia sido divulgado.

Em 2023, quando o grave acidente sofrido por Michael Schumacher completou dez anos, Ralf falou publicamente sobre a situação e afirmou sentir falta da presença do irmão em sua vida. O heptacampeão da Fórmula 1 bateu a cabeça em uma pedra enquanto esquiava e chegou a ficar seis meses em coma. Hoje, seu estado de saúde é mantido em sigilo pela família. "Sinto falta do meu Michael daquela época. A vida às vezes é injusta. Michael teve sorte muitas vezes na vida, mas então esse acidente trágico aconteceu. Felizmente, opções modernas da medicina permitiram que fizéssemos algumas coisas, mas nada é como era antes", declarou. Ralf também definiu Michael como um grande mentor e técnico dentro das pistas desde a infância. "Michael não era só meu irmão. Quando éramos crianças, ele também foi meu técnico e mentor. Ele me ensinou literalmente tudo sobre corridas de kart. Pode haver uma diferença de sete anos de idade, mas ele sempre estava ao meu lado. Tive a honra de aprender com o melhor".

ONE 1073 21-11-2012 SAO PAULO - SP / ESPORTES OE / GP BRASIL FORMULA 1 - Grande Premio Brasil de Formula 1 realizado no autodromo de Interlagos na zona sul de Sao Paulo. Na foto Michael Schumacher, piloto da Mercedes AMG Petronas - FOTO DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

Atualmente, poucas pessoas têm acesso à vida de Michael Schumacher. Personalidades como o ex-empresário Willi Weber já demonstraram desapontamento por não conseguirem ver o ex-piloto. Ralf também declarou que o acidente impactou toda a família e que as coisas não voltarão a ser como eram antes.

“Mudou a nossa família. Posso dizer que o acidente foi uma experiência muito ruim e drástica para mim também. Mas é claro, ainda mais para os filhos dele. A vida às vezes é injusta”.