Uma das coisas que mais chamam a atenção na série Senna, da Netflix, é a precisão com a qual as corridas e autódromos foram retratados. Nesta quarta-feira, 4, a plataforma de streaming divulgou um vídeo revelando os bastidores da criação dessas cenas que retratam momentos históricos da carreira de Ayrton Senna.

O vídeo conta com depoimentos da produção e do elenco, falando sobre os desafios para retratar com exatidão os momentos da carreira do piloto nas pistas. Os produtores contam que visitaram muitos locais, e que o autódromo Oscar e Juan Gálvez, em Buenos Aires, na Argentina, foi onde a maioria das cenas foram recriadas.

Vídeo mostra como cenas de corridas foram criadas na série Senna Foto: Guilherme Leporace/Netflix

PUBLICIDADE Ele foi desenhado pelo mesmo arquiteto do autódromo de Suzuka e demonstrou versatilidade para que outras corridas fossem recriadas no local por ter mantido quase a mesma estrutura de antigamente. Os produtores citam, por exemplo, que Interlagos atualmente não se parece com o autódromo de quando Senna atuava, o que dificultou a reconstituição. Esse problema não aconteceu com Oscar e Juan Gálvez e, por isso, se mostrou o local ideal. “Ele possui características arquitetônicas, de engenharia, de desenhos de pista que são muito parecidas com as dos autódromos que a gente precisava reproduzir e que não encontraríamos mais em Interlagos, Silverstone, Suzuka, qualquer um dos autódromos onde a história se passa”, afirmou o diretor-geral e showrunner, Vicente Amorim.

Publicidade

Além dos autódromos, mais de 80 carros foram recriados, fazendo com que os efeitos especiais sejam um dos pilares da série. Senna, já disponível na Netflix, conta com seis episódios e retrata não apenas a vida do ex-piloto nas pistas, mas também fora dela.