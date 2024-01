F-1 terá sua temporada mais longa

Temporada 2024 inicia dia 3 de março no autódromo de Sakhir, no Barhain (Red Bull)

A Fórmula-1 se prepara para viver a sua temporada mais extensa desde sua criação em 1950. Naquele ano, Inglaterra, Monaco, Estados Unidos, Suíça, Bélgica, França e Itália, nessa ordem, formaram o calendário de 8 corridas que coroaram o italiano Giuseppe Farina, como primeiro campeão da categoria. Farina defendeu a Alfa Romeo, que junto com a Ferrari, Maserati e Talbot Gordini inscreveram 19 pilotos durante aquele ano. Desde então o número de etapas e de pilotos por temporada variou bastante e o paddock chegou a receber mais de 30 carros, o que obrigou a realização de provas de pré-classficicação.

Em 2024 serão 10 equipes e 20 pilotos viajando pelo globo e parando No Bahrain, Arábia Saudita, Austrália, Japão, China, Estados Unidos (três provas), Itália (duas), Mônaco, Canadá, Espanha, Áustria, Reino Unido, Hungria, Bélgica, Países Baixos, Azerbaijão, Cingapura, México, Brasil, Catar e Abu Dhabi. Uma semana antes do GP de Bahrain, em Sakhir, esse traçado recebe as equipes para dois dias de testes de pré-temporada. Confira abaixo a formação das equipes - que aparecem na ordem de classificação do Campeonato Mundial de Construtores de 2023 - seus pilotos e o calendário completo.

10 equipes e 20 pilotos

Red Bull-Honda

# 1 - Max Verstappen (NL)

# 11 - Sérgio Pérez (MEX)

Mercedes

# 44 - Lewis Hamilton (GB)

# 63 - George Russell (GB)

Ferrari

# 16 - Charles Leclerc (MC)

# 55 - Carlos Sainz Jr (E)

McLaren-Mercedes

# 4 - Lando Norris (GB)

# 81 - Oscar Piastri (AUS)

Aston Martin Aramco-Mercedes

# 14 - Fernando Alonso (E)

# 19 - Lance Stroll (CND)

Alpine-Renault

# 10 - Pierre Gasly (F)

# 31 - Esteban Ocon (F)

Williams-Mercedes

# 2 - Logan Sargeant (USA)

# 23 - Alex Albon (TH)

Alpha Tauri

# 3 - Daniel Ricciardo

# 22 - Yuki Tsunoda (J)

Kick Sauber-Ferrari

# 24 - Zhou Guaniy (CN)

# 77 - Valtteri Bottas (SF)

Haas Ferrari

# 20 - Kevin Magnussen (DK)

# 27 - Nico Hulkenberg (D)

Os 24 GPs de 2024

2/3 -Sakhir, Bahrain

9/3 -Jeddah, Arábia Saudita

24/3 - Melbourne, Austrália

7/4 - Suzuka, Japão

21/4 - Xangai, China

5/5 - Miami, Miami

19/5 - Imola, Itália

26/5 - Monte Carlo, Mônaco

9/6 - Montreal, Canadá

23/6 - Barcelona, Espanha

30/6 - Red Bull Ring, Áustria

7/7 - Silverstone, Reino Unido

21/7 - Hungaroring, Hungria

28/7 - Spa-Francorchamps, Bélgica

25/8 - Zandvoort, Países Baixos

1/9 - Monza, Itália

15/9 - Baku, Azerbaijão

22/9 - Marina Bay, Cingapura

20/10 - Austin, Estados Unidos

27/10 - Cidade do México, México

3/11 - Interlagos, Brasil

23/11 - Las Vegas, EUA

1/12 - Lusail, Catar

8/12 - Yas Marina, Abu Dhabi

