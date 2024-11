O que estão compartilhando: que a cantora Ana Castela está promovendo uma ação de Black Friday em parceria com o banco Nubank para “empréstimo em 10 minutos”. A divulgação afirma que, ao solicitar o empréstimo, o valor é depositado diretamente na conta por Pix. O anúncio descreve que os valores, até R$ 14.199 para negativados, são liberados para funcionários públicos, microempreendedores individuais (MEI), pessoas físicas e também jurídicas.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Em nota à reportagem, o Nubank afirmou que a campanha não é real. O banco digital explica que “toda a experiência para contratação de empréstimo é 100% via aplicativo e a elegibilidade mediante análise individual do cliente”. O Verifica não localizou postagens nas redes sociais de Ana Castela sobre a suposta parceria com a empresa. O anúncio analisado aqui leva para uma página com endereço diferente da oficial do banco.

É falso que Ana Castela tenha divulgado campanha de empréstimo facilitado do Nubank Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: um anúncio no Facebook supostamente promovido pelo banco digital Nubank divulga um “esquenta Black Friday” para obter empréstimos de forma rápida. A divulgação do conteúdo usa a imagem da cantora Ana Castela. A ação, contudo, é falsa, de acordo com o próprio Nubank. A postagem afirma que é possível solicitar empréstimo de até R$ 14.199 e receber o valor diretamente na conta via Pix em dez minutos. Segundo o anúncio fraudulento, a transação ocorreria “sem papeladas, enrolações e burocracia” e seria disponibilizada para funcionários públicos, MEIs, pessoas físicas e jurídicas. Para concluir o suposto empréstimo, o usuário deveria clicar no botão “saiba mais” para ser direcionado à página de solicitação do crédito.

Ao Estadão Verifica, o Nubank afirmou que não está promovendo a campanha disseminada nas redes sociais e que a ação é falsa. O banco digital informou que “toda a experiência para contratação de empréstimo é 100% via aplicativo e a elegibilidade mediante análise individual do cliente”. A empresa ressalta que mantém um canal exclusivo para denúncias de tentativa de golpe e uso indevido da marca.

O endereço direcionado na postagem fraudulenta não está mais disponível, mas é possível conferir que não se trata de um site autêntico do Nubank. Isso porque a URL (endereço da página) não é a mesma do site oficial do banco digital (nubank.com.br).

Nas redes sociais de Ana Castela, a reportagem tentou localizar postagens que fizessem menção à suposta ação divulgada com a imagem da cantora. O Estadão Verifica não identificou nenhuma publicação recente em parceria com o Nubank, indício que demonstra a falsidade do anúncio. A reportagem não conseguiu contato com a assessoria da cantora.

Alerta para aplicação de golpes

Nas redes sociais, o Nubank fixou uma série de dicas para evitar a aplicação de golpes financeiros. Algumas das práticas alertadas foram usadas na postagem aqui verificada. É o caso, por exemplo, do direcionamento a links suspeitos. O banco digital afirma nunca pedir para usuários clicarem em sites duvidosos. Veja abaixo.

O Estadão Verifica já checou diferentes postagens fraudulentas que direcionam usuários a sites suspeitos que coletam dados pessoais (veja aqui, aqui e aqui). Esses anúncios falsos costumam usar indevidamente a imagem de famosos para simular um conteúdo real.

Como explicou o núcleo de checagem do Estadão, a coleta de dados sem uma finalidade legítima e uma política que garanta a segurança das informações fornecidas configura violação na Lei de Proteção de Dados (LGPD). O CPF coletado em postagens fraudulentas pode ser usado para criação de um cadastro falso com a finalidade de aplicar golpes. A recomendação, portanto, é não fornecer informações pessoais em sites duvidosos.

