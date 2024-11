É falso que CNN Brasil tenha recebido novos funcionários contratados por Elon Musk

O que estão compartilhando: que novos funcionários da CNN contratados por Elon Musk começaram a desembarcar no Brasil.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A CNN Brasil negou a informação. O empresário não comprou a emissora. Esse boato teve origem em um site humorístico e viralizou fora de contexto.

É falso que novos funcionários da CNN contratados por Elon Musk chegaram ao Brasil Foto: Reprodução/Redes Sociais

PUBLICIDADE Saiba mais: uma publicação circula nas redes sociais com o texto “Novos funcionários da CNN contratados por Elon Musk começam a desembarcar no Brasil. Alguém já percebeu a diferença?”. No Threads, essa postagem alcançou mais de 500 mil visualizações e obteve centenas de republicações. Não é verdade. Ao Estadão Verifica, a CNN Brasil informou que “a postagem traz conteúdo falso”. Trata-se de mais uma informação falsa ligada ao boato já desmentido de que a CNN tenha sido vendida para Elon Musk. A diretoria de comunicação do canal já havia negado que a empresa tenha sido vendida. “Não são verdade rumores sobre venda ou mudança de propriedade da CNN. Quaisquer declarações ao contrário disso são completamente falsas”, afirmou. Desde abril de 2022, a emissora pertence à Warner Bros. Discovery, que é liderada por David Zaslav.

Publicidade

O boato de que Musk teria comprado a CNN teve origem em uma peça humorística feita por um site satírico dos Estados Unidos em outubro. O site, chamado SpaceXMania, se define como um canal que compartilha fake news relacionadas ao bilionário. A publicação viralizou nas redes.

No dia 7 de novembro, o presidente da Argentina, Javier Milei, replicou o boato como se fosse verdade. “Você verá que as decisões tomadas por [Donald] Trump serão melhor repercutidas porque hoje o Musk comprou aquele canal imundo que era a CNN”, disse Milei, fazendo referência à eleição do novo presidente norte-americano.

Musk foi um dos principais apoiadores de Trump e será chefe do chamado “Departamento de Eficiência Governamental” no governo do republicano.

Como lidar com posts do tipo: Em uma busca rápida no Google, é possível verificar que veículos de fact-checking já desmentiram a venda da CNN para Musk. Também não há nenhuma notícia em canais profissionais e confiáveis de que novos funcionários da empresa contratados pelo bilionário sul-africano tenham chegado no Brasil.