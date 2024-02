É falso que presidente da Infraero tenha confirmado pouso de avião de Trump em Guarulhos

O que estão compartilhando: que a Infraero e a Anac confirmaram que o avião do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump irá pousar em Guarulhos (SP) no dia 25 de fevereiro, data de ato em favor de Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, em São Paulo.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A Infraero e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) negaram que seus diretores tenham feito essa declaração. Posts utilizam a identidade visual do portal g1, da Rede Globo, mas não há registros de nenhuma notícia sobre o assunto no site. Eles também usam um nome genérico para se referir ao suposto repórter responsável pela notícia – João da Silva –, mas não há ninguém com este nome na equipe do G1.

Postagens imitam layout de site e inventam que avião de Donald Trump irá pousar em Guarulhos no mesmo dia de ato a favor der Bolsonaro na Avenida Paulista. Foto: Reprodução/Facebook Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: as publicações que viralizaram nas redes sociais afirmam que o presidente da Infraero, Rogério Amado Barzellay, e do presidente da Anac, Tiago Sousa Pereira, teriam confirmado que o avião do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pousará em Guarulhos no dia 25 de fevereiro de 2024. Em nota, contudo, a Infraero negou a informação e acrescentou que "não administra o Aeroporto de Guarulhos desde julho de 2012 e a Anac não é a responsável por confirmar esse tipo de informação".

É comum que postagens desinformativas imitem a identidade visual de sites de notícias para convencer mais pessoas da veracidade da informação. Neste caso, os posts imitam o layout do g1. No entanto, não há notícias com estas informações no portal oficial. Também não foi encontrado um repórter chamado João da Silva nas equipes pelo Brasil (confira clicando aqui).

Além de afirmar que o avião de Trump pousará no Brasil em 25 de fevereiro, há ainda uma falsa notícia afirmando que ele e o atual presidente da Argentina, Javier Milei, participarão de ato em favor de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista em 25 de fevereiro. Também não há notícias sobre isto no g1.

Não há notícias na imprensa dos Estados Unidos de que o ex-presidente tenha viagem marcada para o Brasil. Seria pouco provável que a viagem ocorresse porque ele está focado em sua campanha presidencial. No dia 24 de fevereiro devem ocorrer as primárias republicanas no Estado da Carolina do Sul. Trump tenta derrotar a adversária também republicana Nikki Haley na corrida à Casa Branca. A disputa promete ser acirrada, já que Haley nasceu na Carolina do Sul.

O ato do dia 25

O ato pró-Bolsonaro foi convocado pelo ex-presidente para acontecer no próximo domingo, 25, na avenida Paulista. A manifestação foi marcada após aliados terem sido alvo da Polícia Federal por suspeita de planejar um golpe de Estado. Entre as presenças confirmadas, estão as dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), além de ex-ministros e parlamentares.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters.