É enganoso que jet ski usado por indígena em foto pertença à Funai

Conteúdo investigado: Posts mostram o influenciador Kauri Daldeia posando em um jet ski com três mulheres. As imagens evidenciam que o veículo tem a logomarca da “Funai” e alegam que o passeio foi pago com dinheiro público. As legendas dizem: “Índio quer harém. Sabe quem paga? Você, mané!” e “aos índios amigos jetskis, aos outros, a fúria da ‘natureza’”.

Onde foi publicado: X (antigo Twitter).

Influenciador indígena fez piada afirmando que o veículo teria sido "patrocinado" pela Funai. Foto: Reprodução/Twitter

PUBLICIDADE Conclusão do Comprova: É enganoso que um influenciador indígena tenha posado para foto com jet ski da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), diferentemente do que afirmam posts nas redes sociais. Segundo a organização, “o jet ski não pertence à Funai, bem como não foi comprado com recursos da mesma”. O homem que aparece nas imagens é o ativista Kauri Waiãpi, mais conhecido como Daldeia, de 29 anos. Ele produz conteúdos satíricos nas redes desde 2021. Postagens feitas no X retiram de contexto uma fotografia em que Daldeia e três mulheres aparecem em um jet ski com a logomarca da Funai. O influenciador é conhecido por utilizar o bom humor para conscientizar a sociedade sobre pautas indígenas. Em seu Instagram, Kauri Waiãpi fez uma piada afirmando que o passeio na moto aquática havia sido “patrocinado” pela instituição pública. A reportagem tentou verificar se a logomarca da Funai foi colocada digitalmente ou não, ou se era um adesivo, mas não conseguiu chegar a uma conclusão sobre isso.

Daldeia acumula mais de 3 milhões de seguidores no TikTok, YouTube e Instagram, nos quais compartilha conteúdos relacionados à sua rotina e cultura. Além da publicação sobre o jet ski, o influenciador também tem vídeos provocativos sobre compras de luxo e passeios que realiza com o “Bolsa Funai”, o que também é uma brincadeira, já que a bolsa não existe. Frequentemente, ele utiliza em suas peças de humor a logomarca do órgão para ironizar preconceitos e ataques aos direitos de comunidades indígenas.

Em 2023, a Agência Lupa publicou um material sobre grupos da extrema-direita que distorcem conteúdos irônicos feitos por influenciadores indígenas, como Daldeia, para atacá-los com mentiras de que “mordomias” são financiadas com dinheiro público.

Enganoso, para o Comprova, é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. No X, até o dia 22 de fevereiro, juntas, as publicações somavam mais de 49,7 mil visualizações.

Como verificamos: Primeiramente, procuramos pelo perfil nas redes sociais do influenciador indígena Daldeia, por ser ele quem aparece nas imagens pilotando o jet ski. No perfil do Instagram do influenciador, encontramos a foto original e a legenda apontando para um tom sarcástico, assim como nas outras publicações postadas por ele. No entanto, não conseguimos contato direto com Daldeia. Em seguida, buscamos outras checagens sobre o assunto que concluíram que os posts publicados em perfis no X são enganosos ao retirar o conteúdo do contexto original. Procuramos a Funai, o próprio influenciador e os responsáveis pelos perfis que publicaram o conteúdo enganoso.

O que diz o responsável pela publicação: O Comprova procurou os responsáveis pelas publicações por meio de mensagem direta no X e e-mail, mas não obteve nenhuma resposta.

O que podemos aprender com esta verificação: Conteúdos de humor, irônicos ou satíricos podem ser erroneamente interpretados como verídicos, ou retirados do contexto original para endossar um ponto de vista distinto do pretendido originalmente, como aconteceu com a postagem do influencer Daldeia. Portanto, é importante verificar o perfil de quem fez a postagem e para qual finalidade foi criado originalmente.