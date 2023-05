Quarto em que Lula ficou hospedado em Londres tem diária de R$ 43,9 mil, não de R$ 95 mil

O que estão compartilhando: que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, se hospedaram em uma suíte que custa R$ 95 mil em Londres.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. De acordo com documento enviado pelo hotel JW Marriott Grosvenor House London à embaixada brasileira em Londres, a diária do casal custou R$ 43.986,60. No Portal da Transparência, há registro de notas de pagamento de R$ 1,47 milhão ao hotel londrino, incluindo hospedagem para toda a comitiva presidencial e aluguel de salas de reunião. A cifra de R$ 95 mil foi inicialmente noticiada pela Rede Bandeirantes, que depois se corrigiu. Mesmo depois de veiculada a correção, postagens nas redes sociais continuaram a divulgar o valor errado.

O rei Charles III cumprimentou o presidente Lula e a primeira-dama, Janja da Silva, em jantar no Palácio de Buckingham. Foto: Ian Jones

Saiba mais: O casal presidencial chegou na Inglaterra na manhã de 5 de maio para participar da coroação do rei Charles III, realizada no dia seguinte. Após o evento, na mesma data, Lula e Janja embarcaram de volta ao Brasil.

No dia 5, a Rede Bandeirantes divulgou que o preço pago pela hospedagem seria de R$ 95 mil. O valor, contudo, estava errado, e no dia seguinte a emissora publicou uma retratação, informando que a diária não ultrapassou R$ 37 mil. Apesar da correção, postagens nas redes sociais continuam a divulgar o valor incorreto.

Ao Estadão Verifica, a assessoria de imprensa da presidência encaminhou dados sobre a hospedagem de Lula e Janja no JW Marriott Grosvenor House London. De acordo com um documento expedido pela rede hoteleira em 7 de maio e direcionado à embaixada brasileira, as acomodações custaram 7 mil libras por noite, incluindo taxas. O valor equivale a R$ 43.986,60 pela cotação do dia 5 de maio, segundo conversão do Banco Central.

Documento enviado pelo hotel à embaixada brasileira em Londres foi divuldado pela Presidência. Foto: Reprodução

Como informou o Estadão, o site de reservas do hotel apresenta diárias de até R$ 37 mil para os quartos, mas não há informações sobre preços da Royal Suite, que apenas pode ser reservada de forma personalizada. Não foi divulgado se Lula e Janja se hospedaram nessa unidade. A assessoria de imprensa da rede hoteleira foi procurada, mas não respondeu.

No Portal da Transparência do governo brasileiro, a reportagem identificou três notas de empenho emitidas em abril em favor do hotel. Uma delas, no valor de £ 210.814,00 (R$ 1.331.395,82), é referente a despesas com reserva de 57 quartos durante 14 dias, para hospedagem do escalão avançado e da comitiva oficial e técnica que acompanhou Lula na visita oficial. Outras duas – de £ 21.500,00 (R$ 135.783,25) e £ 1.000,00 (R$ 6.254,20) – se referem ao aluguel de duas salas de reuniões para 10 e 30 pessoas, com serviço de água e café, para montagem de escritório de apoio durante a visita oficial. As conversões em reais são realizadas com o valor da libra no dia da emissão das notas e constam nos documentos.

Conteúdos semelhantes foram desmentidos por Lupa e Reuters Fact Check.