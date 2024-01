Plano Nacional da Educação ainda não foi finalizado e só será votado em junho; entenda o contexto

As publicações nas redes afirmam que o documento da Conae é a “proposta do PT para a educação”, o que não é verdade. O texto é elaborado por representantes de 64 entidades ligadas à educação no Brasil, que fazem parte do Fórum Nacional da Educação (FNE), segundo informou o coordenador do Fórum, Heleno Araújo. Entre as entidades, estão o Conselho Nacional de Educação, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, as comissões de Educação e Cultura da Câmara e do Senado, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, a União Nacional dos Estudantes.

A discussão para a conferência deste ano começou em julho do ano passado, quando as entidades do Fórum aprovaram o texto-referência para a Conae 2024. Depois, esse texto foi discutido ao longo do ano em conferências municipais e estaduais. Finalmente, as propostas foram submetidas à conferência nacional, que começou no último domingo, 28.

O texto da Conae contribui para a formulação do Projeto de Lei do Novo Plano Nacional de Educação pelo Ministério da Educação (MEC). Porém, a redação final do texto que será enviado a deputados e senadores é de responsabilidade do governo federal.