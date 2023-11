Postagem distorce dados do cartão corporativo e subestima gastos de Bolsonaro

O que estão compartilhando: que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gastou apenas R$ 5 milhões no cartão corporativo em quatro anos de governo, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva, em 10 meses, gastou mais de R$ 14 milhões.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso, porque os gastos do governo Bolsonaro estão subestimados. Na realidade, o valor mencionado de R$ 5.034.088,58 se refere apenas ao ano de 2022 – e não dos quatro anos de governo do ex-presidente. O dado é de uma reportagem do portal R7 com informações da Secretaria-Geral da Presidência. Ao longo do mandato, as despesas do cartão corporativo da Presidência chegaram a ao menos R$ 27,6 milhões, de acordo com dados obtidos via Lei de Acesso à Informação (LAI).

Publicação alega que ex-presidente gastou R$ 5 milhões em quatro anos, mas valor se refere apenas ao ano de 2022 Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: Para embasar os números apresentados na peça verificada, a publicação cita fontes que divulgaram os dados. Para o valor de R$ 14,8 milhões atribuído a Lula, a postagem menciona a revista Veja. De fato, a revista publicou que os gastos do cartão corporativo da Presidência chegaram a R$ 14,8 milhões em novembro.

Já para o gasto de R$ 5 milhões, que corresponderia aos quatro anos de governo de Bolsonaro, o conteúdo cita o portal R7. A reportagem do R7 que menciona o valor citado, no entanto, explica que o valor de R$ 5.034.088,58 se refere apenas ao ano de 2022. Conforme o portal de notícias, o ex-chefe do Executivo gastou R$ 30.862.449,45 nos quatro anos de governo.

Em janeiro, o Estadão revelou que os gastos do governo Bolsonaro com o cartão corporativo da presidência da República indicavam ao menos R$ 27,6 milhões em despesas. As informações foram obtidas pela agência Fiquem Sabendo.

Os gastos com hotel foram os que mais consumiram recursos dentre os 59 tipos de despesas feitas com o cartão. Pelo menos R$ 13,6 milhões foram desembolsados nos 4 anos em hospedagem – valor que já supera o número distorcido pelo conteúdo checado.

Há divergências sobre o valor de gastos do cartão corporativo da Presidência, dependendo da fonte considerada. Como divulgado pela imprensa, os gastos mostrados pelo Portal da Transparência são superiores aos números divulgados pela Secretaria-Geral da Presidência. A Secretaria indica um gasto de R$ 27,6 milhões durante todo o governo Bolsonaro; o Portal da Transparência indica uma despesa maior que R$ 75 milhões.

De acordo com dados do Portal da Transparência, a Presidência da República teve gastos de R$ 15.025.923,54 por meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal (CPGF) em 2019, primeiro ano do mandato de Bolsonaro. À época, a Presidência tinha 16 portadores do cartão, com valor gasto médio por pagamento de R$ 1.982,31.

Já em 2023, primeiro ano do terceiro mandato de Lula, o Portal da Transparência informa um gasto de R$ 22.012.088,00 na Presidência da República, com 15 portadores. A média do valor gasto por pagamento é de R$ 2.238,14.

Como lidar com postagens do tipo: A postagem utiliza dados verdadeiros que foram manipulados para fabricar um conteúdo desinformativo. Nesses casos, é possível confirmar a veracidade da alegação pesquisando o dado citado com palavras-chave (por exemplo, R$ 5.034.088,58 + Bolsonaro + cartão corporativo).