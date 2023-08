O que estão compartilhando: que o apagão aconteceu para justificar compra de energia elétrica da Venezuela.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Publicações nas redes sociais sugerem que o apagão ocorrido nesta terça-feira, 15, foi planejado para justificar a compra de energia elétrica da Venezuela. Para sustentar a tese desinformativa, postagens tiram de contexto uma entrevista do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, à GloboNews, concedida no dia 4 de agosto – 11 dias antes do blecaute –, sobre um decreto que autoriza a compra de energia elétrica de países vizinhos. Em nota, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) afirmou que a ocorrência não tem qualquer relação com uma eventual retomada de importação de energia da Venezuela.

Postagem tira de contexto notícia sobre compra de energia da Venezuela e engana sobre apagão Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: Nesta terça-feira, 15, um apagão atingiu 25 Estados e o Distrito Federal. Conforme o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), houve uma falha na interligação da transmissão de energia entre o Norte e o Sudeste às 8h31. O fornecimento foi restabelecido por volta das 14h30 em todo o Sistema Interligado Nacional (SIN), segundo o Ministério de Minas e Energia (MME). Roraima foi o único Estado que não foi afetado, já que não está conectado ao SIN.

Até o momento, o que se sabe é que o ponto de partida foi uma atuação incorreta no sistema de proteção de uma linha de transmissão no Ceará operada pela Chesf, subsidiária da Eletrobras. Contudo, o ONS afirma que isso, de maneira isolada, não seria suficiente para provocar tanto impacto no sistema. A causa detalhada só deve ser conhecida em 45 dias, conforme o Operador.

Nas redes sociais, publicações têm associado o blecaute ao Decreto 11.629, de 4 de agosto de 2023, que dispõe, dentre outros tópicos, sobre a importação de energia elétrica de países vizinhos, como a Venezuela. A partir disso, peças desinformativas distorcem o documento para afirmar que o apagão foi “planejado” para justificar possíveis relações comerciais.

Ao Estadão Verifica, o MME e o ONS desmentiram as teses conspiratórias sobre a ocorrência. O ministério explicou que a associação feita entre o país vizinho e o blecaute não faz sentido, uma vez que a integração de energia elétrica que a Venezuela tem com o Brasil encontra-se em Roraima, único Estado não interligado ao SIN. Além disso, essa integração não vem sendo utilizada desde 2019, já que foi interrompida pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Continua após a publicidade

Em relação ao ofício assinado por Lula no dia 4 de agosto, o ONS explicou que o decreto apenas autoriza a realização de estudos para avaliar a importação. Assim, o processo de compra de energia elétrica sequer foi retomado e, de acordo com o órgão, não há prazo para conclusão dos estudos. “Ademais, destaca-se que o sistema que atende o Estado de Roraima, e que seria potencialmente interligado à Venezuela, ainda não está integrado ao SIN”, reiterou o ONS, em nota.

Ministro diz que apagão não tem relação com suprimento energético

Em entrevista à imprensa após a interrupção de energia, o ministro Alexandre Silveira afirmou que o apagão não teve relação com suprimento energético ou com a segurança do sistema elétrico. O ministro reiterou que “vivemos um momento de abundância dos reservatórios”.

O ministro de Estado de Minas e Energia Alexandre Silveira durante entrevista coletiva realizada na tarde desta terça-feira (15) no auditório do ministério, em que falou sobre a queda de energia que ocorreu hoje no País. Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Na quarta-feira, 16, o mesmo posicionamento foi reforçado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. Segundo ele, o Brasil vive uma realidade em que há “sobra de energia” e não há problemas de oferta e demanda como no passado.

Em relação às causas do incidente, uma análise preliminar do ONS indica que “o início do processo se deu com a abertura, por atuação incorreta da proteção, da LT 500 kV Quixadá-Fortaleza II”. O Operador afirmou que segue aprofundando a análise do apagão, com uma avaliação maior no Relatório de Análise da Perturbação (RAP).

“Neste momento, as equipes do Operador seguem aprofundando a análise da ocorrência, estando prevista para o dia 25 de agosto a realização de reunião com os agentes envolvidos, além do MME e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Essa avaliação será consolidada em um Relatório de Análise da Perturbação (RAP), que leva 45 dias para ser concluído”, afirmou, em nota.

Continua após a publicidade

Compra de energia elétrica da Venezuela

Em 2019, o governo brasileiro, à época presidido por Jair Bolsonaro, interrompeu a importação de energia da Venezuela para Roraima. O Estado, que não é conectado ao SIN, recebia energia do país vizinho desde 2001. Com a interrupção do fornecimento, Roraima depende da energia gerada por usinas térmicas movidas, em grande parte, a óleo diesel.

Em maio, o ministro de Minas e Energia do governo Lula afirmou que o País não pode ter preconceito ao tratar da importação de energia elétrica da Venezuela para atender Roraima. No mesmo período, Silveira sinalizou que há uma definição política para retomar a importação de energia da Venezuela para abastecer o Estado.

No dia 4 de agosto, Lula retomou o programa Luz para Todos e lançou a conexão de cidades da região Norte ao SIN. Durante o evento, o chefe de Estado assinou o Decreto 11.629/2023, que, dentre outros pontos, autoriza o Brasil a importar energia elétrica de países vizinhos. O ONS, no entanto, ressalta que o ofício apenas “autoriza a realização de estudos para avaliar a viabilidade e a necessidade dessa importação”.

Como lidar com postagens do tipo: O apagão que atingiu Estados do Norte, Nordeste e parte das demais regiões do Brasil ainda está sendo apurado. Os desdobramentos do episódio estão sendo amplamente noticiados pela imprensa.

A peça verificada tira de contexto uma entrevista concedida por uma figura pública e distorce um ofício assinado pelo presidente da República para fabricar uma mentira. Antes de compartilhar o conteúdo, busque fontes confiáveis sobre o assunto.

O Verifica também já desmentiu postagens que associam o apagão a uma notícia de janeiro sobre vandalismo em torres de energia.