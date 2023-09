Vídeo de projeção em prédio de Nova York com frase de apoio a Lula é de 2022

Feito em parceria com o Projeto Comprova. Leia mais aqui.

Conteúdo investigado: Vídeo mostra o edifício Chrysler, em Nova York, com projeções que dizem “The world needs Lula” (o mundo precisa de Lula, em tradução livre). Sobre as imagens está escrito: “Agora os bolsominions vão pirar” e emojis de risada. Na legenda, o usuário que postou o conteúdo escreveu: “O velhinho tá on”, se referindo ao presidente.

Onde foi publicado: TikTok e X (antigo Twitter).

Conclusão do Comprova: Não é atual o vídeo que mostra a frase “The world needs Lula” projetada em um prédio em Nova York. A imagem foi publicada inicialmente no perfil do portal ClimaInfo na rede X (antigo Twitter) em 29 de outubro do ano passado, um dia antes do segundo turno das eleições presidenciais. Ela não tem relação com a visita de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Nova York nesta semana, onde participa da abertura da 78ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

No mesmo ano, o ClimaInfo confirmou ao Estadão Verifica que a projeção foi feita no edifício Chrysler, no dia 28 de outubro, e durou cerca de meia hora. Disse ainda que a iniciativa partiu de “ativistas brasileiros, norte-americanos e ingleses, que entenderam a repercussão global da eleição brasileira e, como sabem que seriam afetados pelo resultado, mas não poderiam votar, quiseram dar seu recado”. O portal também informou que os responsáveis pediram para não serem identificados.

Projeção não é atual e foi feita em 2022. Foto: Reprodução

O Comprova entrou em contato com o ClimaInfo, mas não obteve resposta até a publicação desta checagem.

A peça que voltou a circular omite a data e contexto da projeção, dando a entender que a manifestação é atual. Diversos usuários publicaram comentários em apoio ao presidente e enaltecendo o reconhecimento recebido pelo petista.

Enganoso, para o Comprova, é todo conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. A publicação no TikTok obteve 131,2 mil visualizações, 13,4 mil curtidas e 4,2 mil republicações até o dia 19 de setembro. Já no X, a postagem alcançou 101,8 mil visualizações, 1 mil compartilhamentos e 2,8 mil curtidas.

Como verificamos: O primeiro passo foi buscar no Google pelas palavras-chave “the world needs Lula” e “Nova York”, que resultou em checagens das agências Reuters e Estadão Verifica, e do site Boatos.org. A partir disso, o Comprova encontrou o vídeo em uma publicação de 29 de outubro de 2022, no perfil do X do ClimaInfo. Também fez uma busca reversa no Google Lens com um frame do vídeo, o que resultou em postagens do ano passado nas redes sociais (1, 2, 3).

Por fim, entrou em contato com o ClimaInfo e com o responsável pela postagem no TikTok.

O que diz o responsável pela publicação: O Comprova enviou mensagem pelo Instagram e Facebook do usuário, mas não houve retorno até a publicação desta checagem. Também tentou contato com o perfil no X que compartilhou o vídeo, mas o usuário não permite envio de mensagens diretas.

O que podemos aprender com esta verificação: Conteúdos em vídeo, ainda que não sofram edição nas imagens, podem ter o sentido alterado dependendo do contexto em que são publicados. As personalidades políticas são frequentemente alvo dessas imagens fora de contexto nas redes sociais. Em casos assim, uma busca rápida em portais de notícias de sua confiança pode ajudar a não compartilhar informações enganosas.

Por que investigamos: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Lula é alvo frequente de desinformação nas redes.