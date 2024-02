Texto com críticas a Lula é falsamente atribuído à viúva de Eduardo Campos

O que estão compartilhando: texto no Facebook criticando o atual governo Lula, assinado por “Heloísa Campos, viúva de Eduardo Campos”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A viúva do ex-governador de Pernambuco e ex-candidato à Presidência da República, Eduardo Campos, se chama Renata - e não “Heloísa”. Tanto o Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Pernambuco, que era a legenda de seu marido, quanto o deputado federal Pedro Campos, um de seus filhos, negaram a suposta autoria do texto no Facebook.

A viúva do ex-governador de Pernambuco e ex-candidato à Presidência da República, Eduardo Campos, se chama Renata. Foto: Reprodução

Saiba mais: O texto atribuído à viúva de Eduardo Campos circula anonimamente ao menos desde outubro de 2023, no LinkedIn. O início diz "o que Lula está fazendo é absolutamente previsível" e que o presidente "está chegando ao final da carreira". O restante faz críticas gerais ao atual governo e opina sobre a trajetória política de nomes como Miguel Arraes e Jarbas Vasconcelos, ambos ex-prefeitos de Recife. Há diferentes versões do texto na internet. Em algumas, o autor se refere a si mesmo no masculino, em outras, no feminino. Quando há alguma indicação da autoria, apontam "Heloísa Campos, viúva de Eduardo Campos" ou somente "Autoria Anônima".

Eduardo Campos foi governador de Pernambuco e presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Ele faleceu dia 13 de agosto de 2014 em um acidente aéreo. Naquele ano, Campos foi candidato à Presidência da República pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). O texto o menciona somente uma vez, chamando-o de “Dudu Campos”. Sua morte já foi alvo de desinformação.

PSB-PE nega que Renata Campos tenha escrito o texto

Ao Estadão Verifica, a assessoria de comunicação do PSB de Pernambuco explica que Renata Campos não costuma se comunicar com a imprensa. O partido negou a suposta autoria da viúva sobre o texto que circula nas redes:

”O Partido Socialista Brasileiro (PSB) em Pernambuco esclarece que não é de autoria da sra. Renata Campos mensagem em circulação nas redes sociais com comentários sobre diversas autoridades políticas brasileiras. O texto, inclusive, usa um nome diferente para se referir à viúva do ex-governador Eduardo Campos, um flagrante indício da falsidade de seu conteúdo”, afirmou a assessoria.

O deputado federal Pedro Campos também desmentiu a suposta autoria do texto em sua conta no X (antigo Twitter):

