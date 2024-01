Vídeo de torcedores presos em elevador é utilizado para mentir sobre ‘infiltrados’ no 8 de Janeiro

Saiba mais: é possível localizar o vídeo original por meio da marca d’água do aplicativo Kwai com o usuário do autor do vídeo (@paparazzorubronegro). O responsável pela autoria do registro é Gabriel Reis, jornalista esportivo que cobre notícias sobre o Flamengo.

O vídeo nada tem a ver com os ataques criminosos de 8 de Janeiro contra as sedes do Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF). Em outra gravação, Reis explicou que, na ocasião, ele ficou preso no elevador do Estádio Governador Plácido Castelo, conhecido também como Arena Castelão. O jornalista estava cobrindo o jogo do Ceará contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro.