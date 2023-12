Vídeo mostra ginasta caindo após sentir o joelho, não por mal súbito causado por vacina

O que estão compartilhando: que jovem atleta teve mal súbito durante apresentação de ginástica em decorrência da vacina contra covid-19.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo mostra a ginasta francesa Lorette Charpy durante apresentação no Campeonato Europeu de Ginástica Artística de 2022 em Munique, na Alemanha. Ela caiu após sentir o joelho esquerdo, em que havia sofrido uma lesão em 2021, e não porque teve um mal súbito. Depois da competição em Munique, Lorette anunciou que havia lesionado o joelho novamente.

Lorette Charpy sentiu o joelho após terminar uma série em 2022, boatos nas redes sociais enganam sobre vacinas. Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: Após finalizar sua performance nas barras assimétricas, Lorette Charpy sentiu o joelho e caiu. Esse é o trecho do vídeo viral compartilhado nas redes sociais que afirma que a atleta teve um mal súbito. A peça aqui analisada diz: “injeção mRNA = MORTE” e acrescenta ainda que “muitos jovens estão morrendo dessa forma”. Outra versão do mesmo boato no Kwai também afirma que a jovem teria morrido. É falso.

O vídeo completo das apresentações da categoria está disponível no YouTube. Nele, é possível ver o momento que Lorette vai ao chão e passa a mão no joelho esquerdo (minuto 29:58). A atleta é vista novamente no minuto 37:10, com uma bandagem no joelho lesionado, confraternizando com as oponentes. Nos minutos seguintes ela recebe medalha de bronze pela série.

Em outro vídeo publicado no canal GymCastic, ao ser questionada sobre o que aconteceu após a série, Lorette responde: “acho que meu joelho estava muito relaxado… estou com muito medo, mas agora só quero pensar na medalha”.

O Campeonato Europeu de Ginástica Artística, organizado entre 11 e 14 de agosto de 2022 em Munique, marcava a sequência de retorno de Lorette às grandes competições representando a França. Em 2021, ela rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, teve que passar por uma cirurgia reparatória e sessões de reabilitação.

A lesão fez com que Charpy não pudesse competir nos Jogos de Tóquio 2020 (que aconteceu em 2021 seguinte devido à pandemia de covid-19). No vídeo que mostra toda a performance da jovem, os comentaristas mostram-se preocupados com a situação e citam o quadro pela qual a atleta, na época com 20 anos, passou. Depois da competição em Munique, no final de agosto de 2022, Lorette anunciou que havia lesionado o joelho novamente.

É falso que vacinas causem mal súbito

O Estadão Verifica já provou ser falso que as vacinas contra covid-19 causem mal súbito ou morte súbita. Não há comprovação, nem relatos de aumento de morte ou mal súbitos relacionados ao imunizante. O mal é caracterizado por uma perda de consciência repentina, quando há parada cardiorrespiratória acontece a morte.

O Ministério da Saúde já esclareceu que o mal súbito não é raro e pode ter diversas origens como: acidente vascular cerebral (AVC), arritmia cardíaca, frio e calor intensos e longos períodos sem se alimentar. Em publicação, a pasta reforçou que os imunizantes são comprovadamente seguros e eficazes.