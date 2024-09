Alabama envia cédulas para voto pelo correio e inicia processo de votação nos EUA

Os Estados Unidos deram início, nesta quinta-feira, 12, ao processo de votação, com o envio de cédulas para voto pelo correio no Estado do Alabama, o primeiro a fazê-lo. Na próxima semana, começa a votação antecipada presencial em alguns Estados, incluindo a Pensilvânia, um dos mais competitivos nesta eleição.

A primeira parte do processo foi o início do envio das cédulas, no Estado do Alabama, para que as pessoas comecem a votar a distância. O Estado tem limitações rígidas sobre quem tem permissão para votar a distância – uma parcela pequena de seus eleitores –, mas o envio dessas cédulas é um marco importante por inaugurar a fase da votação. Mais Estados enviarão cédulas pelo correio em breve, incluindo Carolina do Norte, um Estado-chave que já deveria ter iniciado esse processo, mas precisou adiá-lo após uma ordem judicial exigindo que as autoridades locais removessem o nome de Robert F. Kennedy Jr. (RFK) das cédulas. RFK, que concorria como independente, deixou a disputa em 23 de agosto e anunciou apoio a Donald Trump. A Carolina do Norte precisou reimprimir milhões de cédulas de votação.

Na próxima semana, terá início a votação antecipada presencial em estados como Pensilvânia, um Estado-chave dessa eleição, e Virgínia. Espera-se que milhões de eleitores votem antes do dia da eleição, ainda que não seja possível estimar quantos.

Em 2020, a maioria dos eleitores optou pelo voto a distância por causa da pandemia de covid-19. A porcentagem pode ser menor este ano porque e muitos Estados liderados por republicanos promulgaram novas restrições ao voto pelo correio.

Essas regras são parte de uma campanha jurídica nacional que o Partido Republicano vem travando desde 2020 para tentar deslegitimar cédulas enviadas pelo correio. Os republicanos dizem que os processos têm o objetivo de fazer a lei ser aplicada ao pé da letra. Mas os críticos veem neles uma estratégia que não tem a ver com a integridade eleitoral, mas com a desqualificação do voto de eleitores que, em sua maioria, apoiam os democratas.

Na Pensilvânia, por exemplo, uma decisão judicial recente diz que não se pode invalidar uma cédula enviada pelo correio só porque o eleitor esqueceu de colocar a data no envelope. Os republicanos estão agora pressionando a Suprema Corte do Estado para reverter essa decisão. “É uma medida que não serve a nenhum propósito para nossas operações”, disse Forrest Lehman, diretor de eleições no Condado de Lycoming. “Entrei nesse negócio para contar cédulas, não para procurar desculpas para jogá-las fora.”/WP e NYT