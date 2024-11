Como está a apuração das Eleições dos EUA em Idaho? Veja mapa em tempo real

O Estadão acompanha em tempo real como está a apuração das eleições presidenciais nos Estados Unidos em cada um dos estados. Donald Trump e Kamala Harris correm atrás de pelo menos 270 votos do colégio eleitoral para conquistarem a Casa Branca nesta terça-feira, 5.

Abaixo, veja como está a apuração em Idaho em mapa da Associated Press (AP):

O Estado é tradicionalmente republicano. Em 2020, Trump venceu em Idaho com 64% dos votos, enquanto Joe Biden obteve 33%.

No Colégio Eleitoral, que decide quem será o novo presidente, o Estado tem quatro votos.

Eleições presidenciais nos EUA, que acontecem nesta terça, 5, decidem quem será o novo presidente do país: Donald Trump ou Kamala Harris Foto: Megan Varner/Getty Images via AFP

A votação encerra meia-noite e 1h da madrugada do dia 6 no horário de Brasília, uma vez que o Estado tem dois fusos horários diferentes. Em Idaho, os votos por correio devem ser devolvidos até o Dia da Eleição. Em 2020, cerca de metade dos votos do Estado foram reportados dentro de uma hora após o fechamento das urnas, e levou apenas sete horas para chegar a 100% dos votos contados.