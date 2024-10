GAZA - Yahya Sinwar, o líder terrorista palestino que saiu de duas décadas de prisão em Israel para chegar ao comando do Hamas e ajudar a planejar o ataque mais letal da história israelense, morreu na quinta-feira. Ele tinha cerca de 60 anos.

PUBLICIDADE Líder de longa data do Hamas, que assumiu seu principal cargo político em agosto, Sinwar era conhecido entre seus apoiadores e inimigos por combinar astúcia e brutalidade. Ele desenvolveu a capacidade do Hamas de prejudicar Israel a serviço do objetivo de longo prazo do grupo de destruir o Estado judeu e construir uma nação islâmica palestina em seu lugar. Ele desempenhou um papel central no planejamento do atentado terrorista surpresa ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que matou 1,2 mil pessoas, levou outras 250 de volta a Gaza como reféns e o colocou no topo da lista de mortes de Israel. Os líderes israelenses prometeram caçá-lo, e os militares lançaram panfletos sobre Gaza oferecendo uma recompensa de US$ 400.000 por informações sobre seu paradeiro.

Morto nesta quinta-feira, Yahya Sinwar foi líder do Hamas e arquiteto do atentado de 7 de outubro. Foto: Samar Abu Elouf/NYT

No entanto, por mais de um ano, ele permaneceu esquivo, sobrevivendo em túneis que o Hamas havia cavado sob Gaza, mesmo quando Israel matou muitos de seus combatentes e associados.

O legado de Sinwar entre os palestinos é complexo. Ele criou uma força capaz de atacar os militares mais sofisticados do Oriente Médio, apesar do rígido bloqueio israelense-egípcio a Gaza. Mas o ataque de 7 de outubro levou Israel a se comprometer não apenas a acabar com o domínio de 17 anos do Hamas em Gaza, mas também a destruir completamente o grupo.

O ataque elevou o apoio ao Hamas na Cisjordânia ocupada por Israel e em outras partes do mundo árabe, de acordo com as pesquisas, mas não entre os habitantes de Gaza, cujas vidas e casas sofreram o impacto da invasão subsequente de Israel.

E, embora tenha conseguido trazer a causa palestina de volta à atenção do mundo, ele não conseguiu aproximar seu povo da independência ou da condição de Estado - e a um custo tremendo para aqueles que ele alegou querer libertar. Israel reduziu grande parte de Gaza a escombros em resposta ao ataque do Hamas, e mais de 42 mil palestinos foram mortos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, ligadas ao Hamas.

Publicidade

Palestinos velam familiares mortos na guerra desencadeada por ataque terrorista do Hamas. Foto: Yousef Masoud/The New York Times

Quando a notícia de sua morte se espalhou em Gaza, muitas pessoas comemoraram. Mohammed, um jovem de 22 anos que havia sido deslocado várias vezes durante a guerra, disse que culpava Sinwar pela fome, desemprego e falta de moradia que o conflito havia causado.

“Ele nos humilhou, iniciou a guerra, nos dispersou e nos deixou desabrigados, sem água, comida ou dinheiro”, disse Mohammed, falando sob condição de anonimato por medo de represálias dos membros do Hamas. “Foi ele quem levou Israel a fazer isso”.

A notícia da morte de Sinwar, disse ele, marcou “o melhor dia de minha vida”. Como líder do Hamas em Gaza de 2017 a 2024, Sinwar reacendeu discretamente o relacionamento do grupo com o Irã, um patrono de longa data, ajudando o Hamas a desenvolver a capacidade de ser mais esperto do que as defesas de Israel. E enquanto se preparava secretamente para uma guerra gigantesca com Israel, ele levou Israel a acreditar que queria o oposto: não exatamente a paz, mas pelo menos alguma tranquilidade.

Muitos membros das forças de segurança israelense passaram os anos anteriores à guerra concentrando-se em outras ameaças e presumindo que Gaza estava sob controle, disseram alguns em entrevistas após o início da guerra. A vida de Sinwar foi profundamente moldada pelo conflito israelense-palestino.

Guerra desencadeada por ataque terrorista reduziu parte de Gaza a escombros. Foto: Samar Abu Elouf/The New York Times

PUBLICIDADE Ele nasceu em 1962 em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, um território superlotado e empobrecido na costa do Mediterrâneo que faz fronteira com Israel e Egito. As informações sobre seus pais não estavam imediatamente disponíveis, mas, como a maioria dos habitantes de Gaza, os membros de sua família eram refugiados palestinos registrados. Eles ou seus antepassados haviam fugido ou sido expulsos de suas casas na guerra que levou a criação de Israel em 1948 e desejavam retornar. Sinwar estudou árabe na Universidade Islâmica de Gaza e se envolveu na política islâmica. Por volta do início do primeiro levante palestino, ou intifada, contra a ocupação israelense da Cisjordânia e de Gaza em 1987, os islamistas palestinos fundaram o Hamas, que se comprometeu a destruir Israel e substituí-lo por um Estado palestino. Israel, os Estados Unidos e outros países designaram Sinwar como terrorista e o Hamas como uma organização terrorista.

Publicidade

Sinwar, um dos primeiros membros do Hamas, liderou um grupo encarregado de punir palestinos acusados de espionagem para Israel, muitas vezes com execuções. Ele realizava essa tarefa com tanta brutalidade que ganhou o apelido de “Açougueiro de Khan Younis”.

Em 1988, Israel prendeu Sinwar e depois o processou pelo assassinato de quatro palestinos suspeitos de colaborar com Israel. Ele passou mais de duas décadas em prisões israelenses, uma experiência que, segundo ele, lhe permitiu estudar seu inimigo.

Publicidade

“Era importante para ele que eu entendesse, como muçulmano, a importância disso no Islã - que ele me devia sua vida”, disse o Dr. Bitton, que mais tarde se tornou chefe de inteligência do Serviço Prisional de Israel.

Em uma dolorosa reviravolta do destino, quando o Hamas atacou Israel em 2023, o sobrinho de Bitton, Tamir Adar, estava entre os reféns levados para Gaza, onde morreu logo depois.

Guarda do Hamas acompanha celebração na chegada de prisioneiros palestinos libertos em 2011. Sinwar era o mais graduado deles. Foto: Lynsey Addario/The New York Times

Em 2011, Israel e o Hamas concordaram em trocar um soldado israelense capturado, Gilad Shalit, por 1.027 prisioneiros palestinos. Sinwar foi o prisioneiro mais graduado libertado no acordo. Ele voltou da prisão com um conhecimento mais profundo de Israel e um compromisso mais firme com a libertação de outros prisioneiros palestinos.

“Quando saiu, ele prometeu aos colegas que a liberdade deles era seu fardo”, lembrou Abu Zaydeh. “O dia 7 de outubro foi sobre a libertação de prisioneiros”.

Ele retornou a Gaza e encontrou uma nova realidade. Em 2007, o Hamas assumiu o controle da Autoridade Palestina, mais moderada. Isso tornou o Hamas, pela primeira vez, não apenas um grupo armado, mas também um governo de fato que supervisiona a eletricidade, a coleta de lixo e outros serviços públicos.

Familiares e amigos recebem Sinwar após duas décadas de prisão. Foto: Lynsey Addario/The New York Times

A tomada de poder pelo Hamas levou Israel e o Egito a impor um bloqueio a Gaza, restringindo o movimento de mercadorias e pessoas para dentro e fora do território e aprofundando a pobreza e o isolamento da faixa.

Sinwar subiu na hierarquia do Hamas. Em 2012, ele se tornou o representante do braço armado do Hamas, as Brigadas Qassam, um cargo semelhante ao de ministro da defesa. Isso o aproximou mais da força de combate do Hamas e de seu misterioso comandante, Muhammad Deif, outro arquiteto do ataque de 7 de outubro, que Israel teria matado em um grande bombardeio em Gaza em julho.

Publicidade

Em 2017, Sinwar tornou-se o líder do Hamas em Gaza, substituindo Ismail Haniyeh, que se mudou para o Catar e atuou como o principal líder político do grupo até ser assassinado por Israel em Teerã, em julho. Nessa função, Sinwar buscou novas maneiras de protestar contra o bloqueio e chamar a atenção para as queixas palestinas. Em 2018, o Hamas apoiou grandes protestos de palestinos em Gaza que tentaram marchar para suas aldeias ancestrais dentro de Israel em manifestações que Israel reprimiu violentamente.

Sinwar também demonstrou interesse em melhorar a vida dos habitantes de Gaza. Em uma rara entrevista com um jornalista italiano em 2018, ele pediu um cessar-fogo de longo prazo.

“Não estou dizendo que não vou mais lutar”, disse ele. “Estou dizendo que não quero mais guerra. Quero o fim do cerco. Você vai à praia ao pôr do sol e vê todos esses adolescentes na praia conversando e se perguntando como é o mundo do outro lado do mar. Como é a vida”, acrescentou. “Quero que eles sejam livres”.

Em 2021, o Hamas lançou uma nova guerra - seu terceiro grande conflito com Israel desde 2008 - para protestar contra os esforços israelenses para expulsar os palestinos em Jerusalém Oriental e os ataques da polícia israelense à Mesquita Aqsa em Jerusalém, uma pedra de toque da reivindicação dos palestinos à cidade. Durante o conflito, Israel bombardeou sua casa em uma tentativa malsucedida de matá-lo.

Na televisão, ao vivo, após o cessar-fogo, Sinwar anunciou que voltaria para casa a pé e desafiou Israel a assassiná-lo. Em seguida, passeou por Gaza, apertando as mãos, acenando para os donos de lojas e parando para tirar fotos com os transeuntes. Ele então passeou por Gaza, apertando as mãos, acenando para os donos de lojas e parando para tirar fotos com os transeuntes.

Sua retórica violenta contra Israel nunca diminuiu. Em 2022, ele fez um discurso inflamado conclamando os palestinos em todos os lugares, inclusive dentro de Israel, a “prepararem seus cutelos, machados ou facas”. Menos de uma semana depois, três judeus israelenses foram mortos em um ataque com machado no centro de Israel.

Mas Sinwar também continuou a buscar acomodações com Israel, negociando para permitir a entrada de cerca de US$ 30 milhões em ajuda mensal para Gaza do Qatar e um aumento no número de permissões para os habitantes de Gaza trabalharem em Israel - ambos extremamente necessários para a economia em frangalhos do território.

Publicidade

Essas medidas, além da decisão de Sinwar de manter o Hamas fora dos confrontos entre Israel e outros grupos armados, levaram o establishment de segurança israelense a acreditar que medidas de segurança rígidas e melhorias limitadas na qualidade de vida dos habitantes de Gaza poderiam manter o Hamas contido.

Velório de família morta no ataque terrorista de 7 de outubro, arquitetado por Sinwar. Foto: Avishag Shaar-yashuv/The New York Times

Mas essa esperança foi frustrada em 7 de outubro de 2023, quando os terroristas desativaram as defesas de fronteira de Israel, invadiram o país por mar, ar e terra e invadiram as comunidades e bases militares israelenses, atirando em soldados e civis e mostrando como as avaliações de Israel sobre Sinwar estavam erradas.

Israel respondeu com força avassaladora, destruindo grande parte de Gaza, lançando uma invasão terrestre com o objetivo de destruir o Hamas e causando um dos mais rápidos aumentos no número de mortos em qualquer guerra deste século.

Sinwar não apareceu publicamente durante a guerra, não deixando claro sua opinião sobre o que o Hamas havia realizado em seu ataque a Israel e como ele se sentia em relação ao enorme custo em vidas palestinas.