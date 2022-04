Ataque aéreo russo mata sete em Lviv, cidade estratégica para resistência ucraniana

LVIV, UCRÂNIA - Ao menos cinco ataques aéreos russos atingiram uma estação de trem em Lviv, no oeste da Ucrânia e deixaram sete mortos. A cidade, próxima à fronteira com a Polônia, é a principal rota de escape de civis que fogem por trem da Ucrânia, e um importante centro logístico para o auxílio militar e humanitário enviado pela Otan aos ucranianos no conflito com a Rússia.

Colunas de fumaça e sirenes de defesa aérea marcaram as primeiras horas da manhã na cidade, que, desde o início do conflito, tem sido relativamente poupada dos ataques russos. Nos últimos dias, depois de reveses nos arredores de Kiev, Moscou tem centrado seus esforços no leste da Ucrânia, especialmente nas províncias de Donetsk e Luhansk.

Leia também Seria Putin capaz de usar armas nucleares táticas na Ucrânia? Leia artigo de Moisés Naim

O ataque à estação de trem preocupa autoridades locais, já que por lá, centenas de milhares de pessoas passaram no caminho para a Polônia, a Eslováquia e a Romênia. Os ataques anteriores na cidade tiveram como alvo depósitos de combustível, um aeroporto e uma base militar. A população de Lviv aumentou 50% desde que a guerra começou.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Reação ocidental Otan planeja isolamento de longo prazo da Rússia

A guerra, no entanto, transformou a cidade. Conhecida por suas pitorescas ruas de paralelepípedos ladeadas por arquitetura histórica e estátuas - um patrimônio mundial da UNESCO - Lviv foi rapidamente reaproveitada de um centro turístico para uma base vital de operações.

Desde que a guerra começou no final de fevereiro, serviu como um canal para suprimentos humanitários, voluntários e combatentes estrangeiros para as cidades da linha de frente. Os recém-chegados a Lviv transformaram a face da cidade e os sinais da mudança são onipresentes.

Bombeiros tentam extinguir fogo provocado por um bombardeio russo em Lviv, no oeste da Ucrânia Foto: EFE/EPA/MYKOLA TYS

Os moradores estão tentando se acostumar rapidamente a viver na periferia da guerra e no centro de uma enorme crise humanitária que envolveu seus bairros. Mas o ataque com mísseis de hoje, que parecia se encaixar em um padrão de ataques russos à infraestrutura militar em todo o país nos últimos quatro dias, foi uma indicação de que a guerra pode estar se aproximando de Lviv agora.

O Ministério da Defesa da Rússia disse na segunda-feira que seus militares atacaram 108 áreas onde militares e forças ucranianas estavam localizados nas últimas 24 horas. / NYT