Ataque hacker na campanha de Trump acende alerta para interferência externa nas eleições americanas

Analistas e especialistas em inteligência alertaram no domingo, 11, que esforços mais amplos podem estar em andamento por parte de potências estrangeiras para perturbar a eleição presidencial dos Estados Unidos, depois que a campanha de Donald Trump denunciou que seus sistemas de e-mail foram violados por hackers e sugeriu envolvimento do Irã.

PUBLICIDADE Até agora, dois membros democratas da Câmara, que serviram em comitês de inteligência e segurança, solicitaram briefings e a desclassificação de informações relacionadas à possível interferência estrangeira na eleição. “Preparem-se”, postou Chris Krebs, ex-diretor da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura, no X, referindo-se à campanha de 2016, quando a inteligência dos EUA concluiu que a Rússia interferiu na eleição hackeando e vazando documentos internos dos democratas. “Alguém está usando a estratégia de 2016, espere esforços contínuos para atiçar chamas na sociedade e atacar os sistemas eleitorais — 95% dos votos em cédulas de papel é uma forte medida de resiliência, combinada com auditorias. Mas o caos é o objetivo.”

Candidato à presidência, Donald Trump denunciou que campanha foi alvo de ataque hacker. Foto: Rick Bowmer/Associated Press

O anúncio da campanha de Trump veio após receber perguntas de organizações de notícias sobre um documento interno de verificação do candidato a vice-presidente J.D. Vance, que havia sido enviado para esses veículos.

O Washington Post recebeu na quinta-feira o documento de 271 páginas, marcado como “privilegiado e confidencial”, de um usuário anônimo do AOL com o nome “Robert”. O Politico, que foi o primeiro a relatar a declaração da campanha de Trump, disse que estava recebendo documentos, incluindo um de verificação sobre Vance, de um remetente também com o nome “Robert” desde 22 de julho.

A campanha de Trump apontou para um relatório divulgado na sexta-feira pela Microsoft, em que a empresa disse ter descoberto evidências de que hackers iranianos tentaram invadir a conta de e-mail de um “alto funcionário” de uma campanha presidencial dos EUA em junho, por volta da mesma época em que Vance foi escolhido como companheiro de chapa de Trump.

A empresa se recusou a nomear a campanha, mas uma pessoa familiarizada com o trabalho da Microsoft confirmou que a referência do relatório era à campanha de Trump.

Autoridades dos EUA não confirmaram que a campanha foi hackeada, e a campanha não forneceu evidências da violação ou envolvimento do Irã.

O deputado Eric Swalwell, um importante democrata do subcomitê de cibersegurança do Comitê de Segurança Interna da Câmara, disse que estava buscando um briefing do Departamento de Segurança Interna.

“Sim, Trump é a pessoa mais desprezível a já concorrer a um cargo. Ele também buscou hacking estrangeiro em uma eleição passada. Mas isso não significa que a América jamais tolerará interferência estrangeira,” postou ele no X.

O ex-presidente do Comitê de Inteligência da Câmara, o deputado Adam Schiff, também do Partido Democrata, instou as autoridades a desclassificar rapidamente qualquer informação sobre a possível natureza estrangeira do hack relatado pela campanha.

“Em 2016, a Comunidade de Inteligência demorou muito para identificar adequadamente o esquema de hackeamento e vazamento realizado pela Rússia para dividir os americanos e beneficiar a campanha de Trump,” postou ele no X. “A Comunidade de Inteligência fez melhorias desde então, mas deve agir rapidamente aqui.”

Ele também pediu que ambos os partidos condenassem o hack relatado. “Em 2016, a campanha de Trump acolheu a interferência russa, tirou proveito dela e depois tentou negá-la em detrimento do país,” disse ele.

A campanha Harris-Walz não respondeu a vários pedidos de comentário.

Vice-presidente Kamala Harris e companheiro na chapa democrata Tim Walz em evento de campanha. Foto: Matt Rourke/Associated Press

Desde 2016, as campanhas democratas e organizações afiliadas têm enfatizado protocolos de segurança aprimorados e investido fortemente para reforçar sistemas contra hacks e outras ameaças cibernéticas.

Donald Trump, o candidato republicano à presidência, disse em sua plataforma de mídia Truth Social que sua campanha foi informada pela Microsoft de que um de seus sites foi hackeado pelo governo iraniano. Ele também afirmou que apenas informações publicamente disponíveis foram roubadas.

Em alta Internacional EUA oferecem anistia para Nicolás Maduro deixar o poder na Venezuela, diz jornal Nicolás Maduro estava confiante em sua vitória — então veio o choque que exigiu um plano B Rússia reconhece avanços da Ucrânia em seu território enquanto Kiev busca ‘desestabilizar’ Moscou “Fomos informados pela Microsoft Corporation de que um de nossos muitos sites foi hackeado pelo governo iraniano — Nunca é algo bom de se fazer!” postou ele na plataforma na noite de sábado. “Eles só conseguiram obter informações publicamente disponíveis, mas, de qualquer forma, não deveriam fazer nada desse tipo. O Irã e outros não pararão por nada, porque nosso governo é fraco e ineficaz, mas isso não durará muito”, disse. O documento enviado ao The Post era um relatório interno da campanha sobre as possíveis vulnerabilidades políticas de Vance, datado de 23 de fevereiro, que havia sido encomendado pela campanha ao escritório de advocacia Brand Woodward. Embora tenha sido baseado em registros públicos e reportagens, o relatório de verificação era um documento interno que não havia sido tornado público anteriormente. No sábado, um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional disse que o governo Biden “condena veementemente qualquer governo estrangeiro ou entidade que tente interferir em nosso processo eleitoral ou busque minar a confiança em nossas instituições democráticas.” O FBI disse em comunicado no sábado que a agência estava ciente das reportagens da mídia e não tinha comentários.

