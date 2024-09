Um míssil disparado por rebeldes apoiados pelo Irã no Iêmen caiu em um espaço aberto no centro de Israel neste domingo, 15, e disparou alarmes antiaéreos em seu aeroporto internacional, em um novo efeito colateral da guerra que começou há quase um ano em Gaza. Não houve relatos de vítimas ou danos graves, mas a mídia israelense transmitiu imagens de pessoas correndo para abrigos no aeroporto internacional Ben Gurion.

A autoridade aeroportuária disse que as operações normais foram retomadas pouco tempo depois. Um incêndio era visível em uma área rural da região central de Israel, e a mídia local mostrou imagens do que parecia ser um míssil ou fragmento de interceptador caindo em uma escada rolante em uma estação de trem na cidade central de Modiin. O exército disse que o som das explosões na área era devido aos interceptadores.

Passageiros que estavam no aeroporto foram encaminhados para abrigos após ataque do Iêmen Foto: Gil Cohen-magen/AFP

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, alertou os rebeldes Houthis do Iêmen sobre a possibilidade de retaliação, depois que o grupo reivindicou a responsabilidade pelo lançamento do míssil. "Esta manhã, os Houthis lançaram um míssil terra-terra do Iêmen em nosso território. Eles já devem saber que cobramos um preço alto por qualquer tentativa de nos prejudicar", disse Netanyahu no início de uma reunião do gabinete, de acordo com um comunicado de seu escritório.

Os rebeldes Houthis no Iêmen, apoiados pelo Irã, lançaram drones e mísseis em direção a Israel várias vezes desde o início da guerra de Gaza, mas quase todos foram interceptados no Mar Vermelho.

O general de brigada Yahya Saree, porta-voz militar dos rebeldes, disse que eles haviam disparado um míssil balístico contra um “alvo militar” em Jaffa, que faz parte de Tel Aviv.

Hashim Sharaf al-Din, porta-voz do governo comandado pelos Houthis, disse que os iemenitas comemorariam o aniversário do profeta islâmico Maomé, enquanto “os israelenses estariam em abrigos”.

Outro Houthi sênior, Hezam al-Asad, postou uma mensagem zombeteira em hebraico na rede social X.

Em julho, um drone de fabricação iraniana lançado pelos houthis atingiu Tel Aviv, matando uma pessoa e ferindo 10. Israel respondeu com uma rodada de ataques aéreos contra áreas controladas pelos houthis no Iêmen.

Os houthis também atacaram várias vezes o tráfego mercante no Mar Vermelho, que os rebeldes descrevem como um bloqueio de Israel em apoio aos palestinos.

A maioria dos navios atacados não tem conexão com Israel. A guerra em Gaza, que começou com o ataque do Hamas em 7 de outubro ao sul de Israel, teve efeitos em toda a região.

O Irã e grupos armados aliados atacaram alvos israelenses e norte-americanos e receberam ataques de retaliação de Israel e de seus aliados ocidentais. Em várias ocasiões, os ataques e contra-ataques ameaçaram desencadear um conflito mais amplo. As companhias aéreas internacionais cancelaram voos de e para Israel em várias ocasiões desde o início da guerra, aumentando o custo econômico para o país. O Irã apoia vários grupos armados na região, incluindo o Hamas, os Houthis e o grupo libanês Hezbollah, seu aliado mais poderoso, que se envolveu em um fogo cruzado quase diário com Israel desde o início da guerra de Gaza. O Irã e seus aliados dizem que estão agindo em solidariedade aos palestinos.

O exército de Israel disse que 40 projéteis foram disparados do Líbano na manhã de domingo, a maioria dos quais foi interceptada ou aterrissou em espaços abertos.

O fogo na fronteira entre Israel e Líbano deslocou dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados. Israel ameaçou várias vezes lançar uma operação militar mais ampla contra o Hezbollah.

O Hezbollah disse que interromperia seus ataques se houvesse um cessar-fogo em Gaza. Os EUA e os mediadores árabes, Egito e Catar, vêm tentando, há quase um ano, intermediar uma trégua e a libertação de dezenas de reféns mantidos pelo Hamas, mas as negociações têm sido repetidamente paralisadas. Nas últimas semanas, o primeiro-ministro israelense insistiu em manter o controle israelense prolongado sobre o lado de Gaza da fronteira com o Egito, que as forças israelenses tomaram em maio. Ele alega que o Hamas usou uma rede de túneis sob a fronteira para importar armas. Isso é negado pelo Egito, que, assim como o Hamas, se opõe a qualquer presença israelense duradoura no local. Um oficial militar israelense disse na noite de sábado, 14, que, das dezenas de túneis descobertos na fronteira, apenas nove entraram no Egito e todos foram encontrados fechados. O oficial, que falou sob condição de anonimato para comentar informações confidenciais, disse que não estava claro quando os túneis haviam sido fechados.

A descoberta pareceu enfraquecer o argumento de Netanyahu de que Israel precisa manter o controle indefinido do corredor para evitar o contrabando entre fronteiras.

O Egito disse que havia selado os túneis do seu lado da fronteira anos atrás, criando sua própria zona de proteção militar ao longo da fronteira./AP e AFP

