Israelenses voltam às ruas para pressionar Netanyahu por cessar-fogo; guerra completa 11 meses

Israel tem sofrido crescente pressão dos Estados Unidos e outros aliados para chegar a um acordo de cessar-fogo, mas Netanyahu insiste no controle israelense contínuo do corredor de Filadélfia, uma faixa estreita ao longo da fronteira de Gaza com o Egito, onde Israel alega que o Hamas contrabandeia armas. Egito e Hamas negam.

A guerra começou no dia 7 de outubro do ano passado, quando o Hamas e outros militantes atacaram Israel, matando cerca de 1.200 pessoas, principalmente civis. Acredita-se que o Hamas ainda esteja mantendo mais de 100 reféns. As autoridades israelenses estimam que cerca de um terço estejam mortos.