Blinken desembarcou no Cairo em sua quinta viagem a região desde os ataques do dia 7 de outubro em Israel para se encontrar com o presidente Abdel Fattah El-Sisi do Egito antes de viajar para Doha na terça-feira para uma reunião com o xeque Tamim bin Hamad Al-Thani, o emir do Catar, e o xeque Mohammed Al-Thani, o primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do país.

Blinken começou a viagem reunindo-se na Arábia Saudita na segunda-feira, 5, com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, discutindo como alcançar “um fim duradouro para a crise em Gaza”, bem como a necessidade de reduzir as tensões em toda a região, de acordo com o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller. Ele também deverá realizar reuniões com líderes de Israel e da Cisjordânia durante a viagem. Todos são atores-chave nas negociações sobre uma potencial pausa nos combates em Gaza.