China tenta reduzir importância de disputa de balão com os EUA com censura e memes

O caso do suposto balão espião que sobrevoou os Estados Unidos ganhou as redes sociais chinesas como piadas e memes. Muitos usuários brincam que o balão foi uma tentativa mal compreendida de desejar aos americanos um feliz ‘Festival das Lanternas’, um feriado chinês ocorrido no último domingo. Outros o compararam a um bolinho de arroz, comida tradicional consumida durante as comemorações.

As piadas são, em parte, o que acontece nas redes sociais em qualquer lugar do mundo: eventos atuais transformados em memes para atrair curtidas e seguidores. Mas também combinaram com sinais de uma estratégia governamental mais ampla para minimizar um incidente que potencialmente constrangeu a China e ameaçou prejudicar ainda mais as relações Washington-Pequim.

As autoridades chinesas, que tentaram convencer os americanos de que seu furor com o balão era uma reação exagerada a um balão meteorológico que teria desviado de seu curso, também estão usando seu amplo aparato de propaganda para controlar a discussão em casa. Ao limitar a cobertura de notícias e organizar conversas online, eles estão trabalhando para garantir que o balão evite se tornar não apenas uma dor de cabeça internacional, mas também doméstica.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Mao Ning, durante uma entrevista coletiva, em Pequim Foto: Thomas Peter/Reuters - 03/02/20223

A abordagem aponta para o equilíbrio potencialmente complicado que a China enfrenta. Pequim precisa parecer forte. O sentimento antiamericano aumentou acentuadamente nos últimos anos, muitas vezes alimentado pelo governo, e a derrubada do balão chinês por um caça americano provocou alguns pedidos de vingança. Na terça-feira, depois que uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China criticou os EUA por dizerem que não tinham planos de devolver as partes do balão à China, comentários nas redes sociais diziam que a China agora tem amplos motivos para tratar os navios americanos da maneira que quiser.

Mas a China pode estar ansiosa para deixar a história do balão para trás. Os funcionários parecem ter sido pegos de surpresa pelo incidente, como demonstrado por sua rara expressão de pesar quando confrontados publicamente pela primeira vez sobre o assunto. Além disso, após três anos de rígidos controles de coronavírus, a China busca reiniciar sua economia e voltar ao cenário global - uma agenda que deveria ser ajudada por uma visita a Pequim esta semana do secretário de Estado americano, Antony Blinken. A visita de Blinken foi adiada indefinidamente por causa do alvoroço diplomático sobre o balão. O governo chinês pode estar tentando minimizar mais danos.

Sua aparente permissão de respostas com tom de humor em detrimento de um debate mais substantivo pode ser um esforço para permitir uma saída para o sentimento nacionalista, disse Chong Ja Ian, professor associado de ciência política da Universidade Nacional de Cingapura. “É provavelmente um esforço para acalmar o sentimento doméstico, mas também tentando não deixar as coisas saírem do controle”, disse ele.

Uma abordagem mais discreta também pode ajudar a China a evitar perguntas potencialmente constrangedoras em casa sobre como perdeu um dirigível chinês, independentemente de sua finalidade, e sua recente admissão de um segundo balão sobre a Colômbia. A mídia estatal evitou cobrir a saga, apesar de divulgar as declarações do Ministério das Relações Exteriores.

A narrativa oficial de Pequim e a resposta pública que ela ajudou a moldar diferem bastante de outros incidentes recentes que aumentaram as tensões EUA-China, principalmente a visita em agosto passado a Taiwan pela então presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Na época, as autoridades chinesas e a mídia estatal incitaram o nacionalismo que dominou as redes sociais, enquanto os usuários pediam que os militares derrubassem o avião dela ou invadissem Taiwan, que a China reivindica como sua.

Desta vez, havia poucos sinais de uma campanha oficial semelhante, disse Xiao Qiang, pesquisador sobre censura chinesa da Universidade da Califórnia, em Berkeley.

Ainda assim, isso não significava que havia falta de interesse no balão entre os usuários chineses. Várias hashtags sobre o assunto estavam entre os principais tópicos de tendências no Weibo nos últimos dias; uma das primeiras hashtags, alegando que o balão havia entrado no espaço aéreo americano por força maior, acumulou 670 milhões de visualizações.

Mas o tom de muitos dos posts era bem-humorado. Um dos memes mais populares chamou o balão The Wandering Balloon – inspirado no título The Wandering Earth 2, um filme de ficção científica chinês que atualmente domina as bilheterias do país. Os usuários transformaram as fotos do balão em pôsteres de filmes. Outros editaram um par de pauzinhos ao redor do balão, para enfatizar sua semelhança com os bolinhos de arroz brancos comidos nesta época do ano.

Resposta orgânica x controlada

A resposta engraçada pode ter sido em parte orgânica, disse Manya Koetse, editora do What’s on Weibo, um site que rastreia conversas na plataforma de mídia social chinesa. O fim das restrições da covid-19 e o recente feriado do Ano-Novo Lunar, além da popularidade do filme Wandering Earth (que é sobre como a China salva o mundo) provavelmente alimentaram uma confiança renovada entre muitos chineses.

Essa confiança foi exibida nas piadas on-line meio zombeteiras e meio arrogantes que proliferaram. “Notícia de última hora: ontem à noite, a China lançou dezenas de milhares de balões gigantes”, escreveu um blogueiro com 1,2 milhão de seguidores no Weibo, uma plataforma semelhante ao Twitter, ao lado de um vídeo das festividades do Festival das Lanternas.

“O F-22 não teria mísseis suficientes”, respondeu um usuário, referindo-se ao caça americano que derrubou o balão.

“Eles dizem: ‘Oh, você se sente ameaçado por causa de um balão meteorológico - isso é meio triste, mostra como você está com medo de uma China em ascensão’”, disse Koetse.

Mas a internet da China é rigidamente regulamentada, especialmente quando se trata de assuntos polêmicos ou políticos. E também nessa questão o governo estava trabalhando para orientar a opinião pública.

Chinesa passa pela sede do Ministério das Relações Exteriores da China, em Pequim Foto: Andy Wong/AP

Na terça-feira, a hashtag “Wandering Balloon” não produziu mais resultados, com o Weibo citando “leis e regulamentos relevantes”. Outra hashtag, sobre o segundo balão chinês na América Latina, também foi censurada depois de liderar brevemente o ranking de buscas na segunda-feira.

Também houve relativamente pouca análise séria sobre o dano potencial às relações EUA-China, ou questionamento direto da negação do governo de espionagem.

Aqueles que ofereceram análises políticas culparam amplamente os EUA, concentrando-se em como a política interna americana estava criando pressão para que o presidente dos EUA, Joe Biden, parecesse duro com a China.

O Global Times, um tabloide estatal e uma das poucas publicações oficiais a avaliar o debate além das declarações do Ministério das Relações Exteriores, citou estudiosos chineses que argumentaram que os EUA estavam “exagerando” o incidente para conter a ascensão da China e tentar ganhar uma vantagem nas negociações futuras.

Restos de um grande balão à deriva sobre o Oceano Atlântico, perto da costa da Carolina do Sul, abatido por um caça americano Foto: Chad Fish via AP - 04/02/2023

Ainda assim, outros posts mais agressivos desapareceram. Um dia antes da publicação do artigo do Global Times, uma versão diferente do texto apareceu em seu site, acusando mais estridentemente o governo dos EUA de tentar criar uma nova Guerra Fria e manipular seu próprio povo. Esse não está mais disponível.

“Eles ainda querem, até certo ponto, consertar o relacionamento com os EUA, então não é hora de mobilizar toda a internet para ir atrás dos americanos”, disse Xiao, em Berkeley, sobre as autoridades chinesas.

Mesmo que a China não consiga suavizar as tensões com os EUA, pelo menos no curto prazo, há outro benefício para Pequim em permitir, ou forçar, que a questão desapareça.

Não importa o verdadeiro propósito da operação – se era uma missão de dados meteorológicos ou uma expedição de espionagem – ela claramente foi malfeita. E em um país onde o governo encorajou as pessoas a verem as acusações de irregularidades chinesas como fabricadas, o reconhecimento de Pequim de até mesmo alguma verdade no incidente provocou alguma desorientação.

Um dos comentários mais curtidos em uma postagem da mídia estatal no Weibo sobre a explicação do Ministério das Relações Exteriores de que o balão havia saído do curso dizia simplesmente: “Então é realmente do nosso país …”