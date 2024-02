Com sua unidade dizimada pelo fogo ucraniano, o último soldado sobrevivente em um ataque russo se abrigou em um cratera rasa enquanto os ucranianos gritavam para ele se render. Ao erguer duas granadas no ar, um drone ucraniano varreu de cima e explodiu.

Soldados da 72ª Brigada Mecanizada em Vuhledar, Ucrânia, sábado, 27 de janeiro de 2024. Foto: Tyler Hicks / NYT

À medida que a guerra entra em seu terceiro ano, os ucranianos se veem em desvantagem numérica e em armamento. Depois de dominar os combates no primeiro ano e lutar principalmente em um impasse no segundo, eles cederam o ímpeto para a Rússia. Agora, estão se entrincheirando e lutando para se manter.

As equipes de morteiros precisam racionar os projéteis de artilharia. Tropas estão sendo rotacionadas de unidades na retaguarda para se juntarem às unidades de infantaria com poucos efetivos na frente, e há escassez de suprimentos críticos necessários para reparar e manter os veículos blindados da Ucrânia.

Porque os ucranianos estão criticamente carentes de munição, por exemplo, eles não podem se dar ao luxo de atirar em apenas um ou dois soldados inimigos avançando, então os russos se adaptaram e muitas vezes se movem em pequenos grupos para suas posições mais avançadas. Eles tentam reunir soldados suficientes para invadir uma trincheira ucraniana e sobrecarregar os defensores.

“Agora, não temos equipamento suficiente, pessoas suficientes para ir para o ataque”, disse o Tenente Shyrshyn. “Então o principal objetivo, por enquanto, é manter a posição que temos.”

Um soldado ucraniano da 24ª Brigada Mecanizada em uma trincheira na região de Donetsk, na Ucrânia, em 19 de janeiro de 2024. Foto: Tyler Hicks / NYT

Recentemente, Kyiv anunciou a alocação de quase $500 milhões para construir fortificações ao longo de sua fronteira com a Rússia e criar uma linha defensiva mais profunda na região oriental de Donbas que possa servir como posições de retaguarda caso os russos alcancem um grande avanço.

O epicentro dos combates permanece ao redor de Avdiivka, na região leste de Donetsk, onde os russos lançaram ataques implacáveis, não importando os obstáculos. Eles passaram semanas lutando pelo controle de um monte de escória industrial nos arredores da cidade, enviando ondas de tropas apenas para serem abatidos em fuzilamentos horríveis. Eles se infiltram por túneis sob as ruas da cidade e dirigem veículos não tripulados carregados com explosivos contra posições ucranianas.

Tudo isso em busca de outra cidade destruída. Mas seus ataques em Avdiivka e em outros lugares ao longo da frente servem a um objetivo maior: ganhar vantagem num momento em que o apoio militar americano à Ucrânia cessou e sobrecarregar os ucranianos com pura massa.

Embora agora estejam quase exclusivamente envolvidas em operações defensivas, os soldados ucranianos entrevistados ao longo da frente disseram que isso não significa que eles podem simplesmente se entocar. Eles estão buscando infligir o máximo de dor possível às forças russas evitando batalhas prolongadas que poderiam resultar em perdas acentuadas para eles próprios.

Por enquanto, as forças russas estão alcançando apenas ganhos marginais, apesar de despejarem enormes quantidades de recursos em sua ofensiva de inverno.

Soldado da 72ª Brigada Mecanizada em Vuhledar, Ucrânia, sábado, 27 de janeiro de 2024. Foto: Tyler Hicks / NYT

No mês passado, jornalistas do The New York Times puderam assistir a várias batalhas recentes com comandantes e operadores de drones ao redor de Avdiivka e outra cidade arruinada, Vuhledar - dois pontos-chave na frente leste. O alcance das perdas russas era evidente nos campos de armaduras destruídas e nos corpos quebrados de soldados espalhados por campos cobertos de neve.

Os ucranianos estão usando minas e outros obstáculos para canalizar os blindados russos em zonas de morte, onde podem ser atingidos com tiros pesados quase toda vez que lançam um assalto blindado. Eles estão usando de forma agressiva veículos de combate e tanques fornecidos pelo Ocidente como caçadores-assassinos quando as tropas russas se aproximam das posições ucranianas.

Como os russos agora conseguem disparar cinco vezes mais projéteis do que os ucranianos em algumas partes da frente, segundo unidades de artilharia que trabalham na frente, os ucranianos tiveram que recorrer cada vez mais a drones carregados de bombas pilotados remotamente, conhecidos como FPVs, para tentar preencher a lacuna.

Mas o poder de fogo ucraniano ainda é limitado. O Major Serhii Bets, 30, chefe de gabinete do 48º Batalhão de Fuzileiros Separados da 72ª Brigada Mecanizada, disse que os drones eram uma ferramenta eficaz, mas não podiam ser comparados aos grandes canhões.

“Um drone em primeira pessoa não desmontará o abrigo, não derrubará a linha de árvores”, disse ele. “Ele não exerce tanta pressão psicológica sobre o inimigo. E nós não temos muitas equipes de FPV.”

Os russos também ainda dominam os céus e, após uma breve pausa após a derrubada de vários caças russos, os bombardeios aéreos foram retomados, disseram os soldados.

Soldado da 72ª Brigada Mecanizada em Vuhledar, Ucrânia, sábado, 27 de janeiro de 2024. Foto: Tyler Hicks / NYT

Dezenas de crateras gigantes deixadas por bombas de 1.000 libras em vilarejos arrasados testemunham a força destrutiva que a Rússia continua a exercer.

Embora não esteja claro por quanto tempo Kyiv pode sustentar sua defesa se seus aliados ocidentais não continuarem a fornecer um forte apoio militar, as forças ucranianas continuam a infligir pesados danos às forças russas enquanto mantêm principalmente a linha de frente.

Desde que a Rússia iniciou operações ofensivas renovadas em outubro, ela perdeu 365 tanques de batalha principais e cerca de 700 veículos blindados, “mas só conseguiu pequenos ganhos territoriais”, disse a agência de inteligência militar britânica na última segunda-feira.

Mais de 13.000 soldados russos foram mortos e feridos em apenas dois meses de operações destinadas a capturar Avdiivka, segundo uma avaliação de inteligência americana desclassificada divulgada em dezembro. Isso equivale a cerca de 3.000 baixas russas para cada milha quadrada de ganhos territoriais.

Ainda assim, a agência de inteligência britânica alertou que a Rússia provavelmente será capaz de “continuar este nível de atividade ofensiva no futuro previsível”.

“Se os russos estiverem interessados em uma seção específica da frente, eles a arrasarão”, disse o Major Bets do batalhão de fuzis, apontando para uma tela mostrando imagens de drone ao vivo para ilustrar seu ponto.

Rastros de veículos na neve em Vuhledar, Ucrânia, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Foto: Tyler Hicks / NYT

“Desde meados de dezembro, os russos destruíram completamente essa linha de árvores”, disse ele. “Se você olhar ao redor da linha de árvores em um raio de 100 por 100, é só terra arada.” Mas, ele disse, os defensores ucranianos estão “cavando buracos para viver de alguma forma, resistindo.”

Ainda assim, mesmo pequenos ganhos russos representam riscos para a Ucrânia. A captura de Marinka - uma cidade perto de Avdiivka fora da cidade de Donetsk - após anos de luta permitiu que os russos abrissem uma nova linha de ataque em outra cidade, Vuhledar, pelo norte.

“O inimigo teve sucesso parcialmente”, disse o Major Bets. “Não vamos esconder isso.”

Eles usam sua vantagem em artilharia para “desorientar nossos caras nas trincheiras, e então a infantaria vem”, disse ele. “Estamos lutando contra a infantaria calmamente e mantendo nossa posição.”

Não é segredo que a estratégia do Kremlin é resistir mais que os ucranianos, e suas forças estão profundamente conscientes das escassezes de artilharia ucranianas, disseram os soldados, ajustando repetidamente táticas para tentar ganhar vantagem.

Enquanto os disparos de canhão ecoavam acima do solo na semana passada em Avdiivka, mais de 150 russos se arrastaram por um tubo estreito debaixo da terra até uma importante posição fortificada ucraniana em uma instalação recreativa chamada “A Cabana do Czar”.

Civis recebendo uma entrega em Vuhledar, Ucrânia, na segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Foto: Tyler Hicks / NYT

Eles surgiram atrás dos ucranianos e os emboscaram, segundo ambos os lados. Em um evento de campanha na quarta-feira, o presidente Vladimir V. Putin, que concorre à reeleição, parecia citar a operação como evidência de sucesso no campo de batalha, dizendo que os soldados russos “tomaram 19 casas e estão mantendo-as”.

À medida que os suprimentos e munições diminuem, os ucranianos disseram que teriam que pagar um preço mais alto em sangue apenas para manter suas linhas.

O Tenente Serhii Stetsenko, 40, comandante de um pelotão de assalto, disse que mesmo que os russos só consigam avançar alguns metros, eles escavam e se fortificam.

Eles muitas vezes deixam apenas dois ou três soldados nessas novas posições avançadas. “Eles os chamam de camelos”, disse ele, usando um termo slang para pessoas que fazem trabalho tedioso enquanto são tratadas como animais.

Esses soldados podem passar vários dias cavando, enquanto outro grupo se reúne antes de começar outra operação de assalto, disse ele.

O Sargento Danylo, comandante de uma unidade de reconhecimento aéreo para a 47ª, que pediu que seu sobrenome não fosse usado por razões de segurança, disse que se a defesa estiver funcionando bem, eles irão interromper um ataque antes que ele possa começar de fato.

Soldados ucranianos do lado de fora de Bakhmut, no leste da Ucrânia, onde a 93ª Brigada Mecanizada Separada contra-atacou e recuperou o controle em 29 de janeiro de 2024. Foto: Tyler Hicks / NYT

“As operações defensivas são muito mais controladas”, disse o Sargento Danylo durante uma entrevista em um posto avançado perto de Avdiivka. “Você está estabelecendo as condições para o terreno que controla.”

Mas, na batalha, as coisas podem sair rapidamente do controle.

O Tenente Stetsenko descreveu um confronto recente quando um tanque russo conseguiu chegar à sua posição.

“O tanque destrói tudo em seu caminho, então você nem vai colocar a cabeça para fora”, disse ele. “Eles pulam dos veículos e se lançam nas trincheiras, destruindo tudo à frente. Os caras que se renderam, eles atiraram em todos.”

O Major Bets comparou os confrontos a uma luta de boxe. “O principal é a capacidade de aguentar um golpe”, disse ele. “Posso dizer com orgulho para o mundo todo que a Ucrânia sabe aguentar um golpe. Mas esta não é a última rodada.”