Combate à extrema direita na Alemanha representa um dilema para a democracia

Para a Alemanha — um país que sabe muito bem como os extremistas podem sequestrar um governo — a crescente popularidade da extrema direita forçou uma pergunta incômoda.

Até onde uma democracia deve ir para restringir um partido que muitos acreditam estar empenhado em miná-la?

Esse é um dilema com o qual políticos e especialistas em direito estão lidando em todo o país, à medida que aumenta o apoio à Alternativa para a Alemanha, um partido de extrema direita cujo apoio agora supera o de cada um dos três partidos da coalizão governamental.

Manifestantes protestam contra o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) do lado de fora do prédio do Reichstag em Berlim, Alemanha, em 3 de fevereiro de 2024. Foto: Adam Berry / AFP

O AfD não só é o partido mais popular em três estados que realizam eleições este ano, como também está sendo pesquisado em todo o país com até 20%. Os políticos alemães estão cada vez mais preocupados com o fato de que, um dia, o partido poderá exercer influência no governo federal. Sua popularidade cresceu apesar do fato de os serviços de inteligência nacional terem anunciado que estão investigando o partido como uma suposta ameaça à democracia. Os alemães já assistiram de perto à ascensão dos chamados democratas iliberais na Polônia e na Hungria, que usaram seu poder para encher os tribunais com juízes complacentes e silenciar a mídia independente. A história também paira sobre a Alemanha - os nazistas usaram as eleições para tomar as rédeas do Estado e moldar um sistema autoritário.

Hoje, os legisladores alemães estão reescrevendo estatutos e pressionando por emendas constitucionais para garantir que os tribunais e os parlamentos estaduais possam oferecer controles contra uma futura e mais poderosa AfD. Alguns até lançaram uma campanha para banir completamente o AfD.

Mas cada solução tem seus próprios perigos, o que faz com que os políticos alemães estejam em uma rota entre a proteção de sua democracia e a possibilidade de fornecer inadvertidamente à AfD as ferramentas que poderiam ser usadas algum dia para prejudicá-la.

“Não é verdade que se você tem democracia, uma vez conquistada, você a tem para sempre”, disse Stephan Thomae, membro do Parlamento do Partido Democrático Livre. “Portanto, devemos protegê-la um pouco mais.”

Durante anos, os principais partidos da Alemanha tentaram isolar e colocar o AfD no ostracismo, evitando a colaboração política.

Eles agora reconhecem que esses esforços não conseguiram conter o AfD, cuja popularidade cresceu com as preocupações alemãs sobre a migração e a estagnação da economia, e apesar dos relatos da tendência cada vez mais antidemocrática do AfD.

A inteligência interna da Alemanha afirma que 10.000 dos 28.500 membros do partido são extremistas. Várias filiais estaduais do AfD já foram classificadas como extremistas, assim como sua ala jovem.

Alguns membros da AfD estão envolvidos em acusações criminais, incluindo uma trama fantasiosa e frustrada em 2022 para derrubar violentamente o governo: A polícia diz que o plano foi auxiliado por um ex-legislador da AfD que permitiu que os conspiradores entrassem no Parlamento para explorar rotas e alvos.

Mais recentemente, vários membros da AfD, incluindo um assessor do co-líder do partido, participaram de uma reunião em que um ativista de extrema direita teria discutido sua visão de “remigração”, ou deportações em massa de imigrantes, possivelmente incluindo cidadãos naturalizados.

Manifestantes protestam contra o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) do lado de fora do prédio do Reichstag em Berlim, Alemanha, em 3 de fevereiro de 2024. Mulher segura um cartaz que diz, em português, "Contra a direita". Foto: Adam Berry / AFP

O assessor foi demitido mais tarde e os líderes do AfD negaram querer deportar cidadãos alemães. Mas a notícia da reunião, relatada pelo meio de comunicação investigativo alemão Correctiv em janeiro, deu início a semanas de protestos contra o AfD em todo o país.

Os protestos, por sua vez, intensificaram o debate sobre como proteger a democracia alemã.

O impacto do AfD no governo já está sendo sentido em nível estadual.

No estado de Hesse, na Alemanha central, o AfD se tornou o maior partido de oposição no parlamento estadual após as eleições do ano passado. Isso deu ao partido o direito de ocupar cargos em comitês importantes, entre eles o órgão que supervisiona os serviços de inteligência nacional. Em outras palavras, os membros de um partido que atualmente é alvo de operações de vigilância teriam acesso a informações sobre quem e o que está sendo observado. Os principais partidos rivais de Hesse se uniram para aprovar um "pacote democrático", reescrevendo várias regras parlamentares, incluindo uma que efetivamente bloqueou o AfD do comitê de inteligência. Agora, os membros são selecionados apenas pela coalizão governista, uma medida que corre o risco de enfraquecer a supervisão da oposição sobre a maioria. No estado da Turíngia, no leste do país, os legisladores tradicionais também queriam bloquear a AfD do seu comitê de inteligência e, inicialmente, concordaram em deixar suas diferenças de lado e votar nos candidatos uns dos outros. O plano fracassou quando os democratas-cristãos, o maior partido de centro-direita do país, se recusaram a aceitar o candidato do Partido Verde, de centro-esquerda. O comitê ainda é dirigido por membros do antigo parlamento - incluindo um legislador que se aposentou.

“O compromisso político e a cooperação estão se desgastando”, disse Jelena von Achenbach, especialista em direito público da Universidade de Erfurt. “Eles não podem confiar uns nos outros. E isso torna coisas como a cooperação contra o AfD muito difíceis.”

Na Bavária, o AfD ficou em segundo lugar nas eleições de outubro, o que lhe deu o direito de nomear dois juízes honorários para o tribunal constitucional do estado do sul.

Um dos juízes indicados pelo partido foi fotografado com apoiadores de extrema direita e antivacinação que tentaram invadir o Parlamento alemão durante um protesto em 2020. (Mais tarde, ele disse aos repórteres que estava apenas tentando ter uma ideia do protesto).

Co-líderes do partido Alternativa para a Alemanha (AfD) Alice Weidel e Tino Chrupalla. Foto: Kay Nietfeld / AP

Como os indicados para o tribunal são eleitos pelo parlamento como uma lista completa, os legisladores da Baviera tiveram que aceitar todos os indicados, inclusive os candidatos da AfD, ou bloquear todos e prejudicar o funcionamento do tribunal superior do estado.

Os partidos de esquerda decidiram bloquear.

“Não há como evitar o fato de que os inimigos da democracia não podem se sentar em órgãos que deveriam proteger ou moldar a democracia”, disse o líder parlamentar verde da Baviera, Jurgen Mistol, ao The New York Times em um comunicado.

Mas a maioria dos conservadores da Baviera aprovou a lista, prometendo, em vez disso, trabalhar com seus rivais de centro-esquerda para alterar o sistema posteriormente.

Os dois juízes da AfD fazem parte do tribunal hoje.

Os esforços para impedir a ascensão do AfD estão agora se intensificando em nível nacional, mas esses esforços podem ter o efeito não intencional de enfraquecer as funções democráticas na Alemanha.

Algumas medidas em discussão dariam mais liberdade às agências de aplicação da lei e de inteligência doméstica, o que nunca é uma medida fácil em um país que passou pelo fascismo e pelo comunismo no século passado.

O Ministério do Interior propôs um plano de 13 pontos que, entre outras coisas, permitiria que as forças de segurança investigassem as finanças de qualquer pessoa considerada com “potencial de ameaça”, em vez de apenas as pessoas que estão sendo investigadas por incitação ou violência.

Outro plano permitiria que os funcionários públicos fossem demitidos com base em suspeitas de ligações com extremistas, colocando o ônus da prova sobre os funcionários e não sobre o Estado.

“Está sendo criada uma cultura de suspeita”, disse Gottfried Curio, membro do Parlamento da AfD. “Consideramos que essa é a verdadeira ameaça à democracia.”

Alguns legisladores nacionais estão especialmente preocupados em proteger a independência da Suprema Corte. Eles querem consagrar o processo de nomeação de juízes na Constituição e exigir uma maioria de dois terços em ambas as casas do Parlamento. Até agora, a nomeação de juízes tem sido regida por lei federal e exige maioria simples.

Protestos contra o AfD em 25 de fevereiro de 2024, em Hamburgo. Foto: Morris Mac Matzzen / AFP

Mas se o AfD controlasse mais de um terço do parlamento, essa mudança permitiria que ele bloqueasse qualquer nomeação judicial que desejasse.

“Essa é uma daquelas questões classicamente difíceis em que não há uma boa resposta”, disse Michaela Hailbronner, professora de direito público da Universidade de Munster. “Você vê o potencial de abuso. Você pode até já rotulá-lo como abuso.”

No entanto, alguns alemães estão exigindo medidas ainda mais drásticas.

A coalizão governamental na cidade de Bremen, no norte do país, anunciou que coletará provas contra o AfD para apoiar a proibição do partido em todo o país.

Mas muitos políticos, como o Thomae, dos Democratas Livres, temem que essa medida possa ser um tiro pela culatra - efetivamente privando de direitos os quase um quarto dos eleitores que expressam apoio ao AfD.

“É nossa tarefa política explicar às pessoas que o objetivo real do AfD é mudar os fundamentos da democracia”, disse ele.