A AQ convidou ex-funcionários de política externa das administrações Trump e Biden para discutir como seria uma eventual segunda administração. Os artigos foram escritos em junho. Leia o ensaio sobre Joe Biden.

Em 4 de fevereiro de 2020, no último Discurso do Estado da União de seu primeiro mandato, o presidente dos EUA, Donald Trump, fez a fala mais centrada nas Américas de qualquer presidência moderna. Infelizmente, essas observações contrastam fortemente com o presidente Joe Biden, cujo recente, e talvez último, Discurso sobre o Estado da União em 2024 não continha uma única referência direta à América Latina e ao Caribe. Em 2020, Trump celebrou o sucesso do novo Acordo EUA-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês), padrão-ouro para acordos comerciais do século XXI, baseado nos princípios de justiça e reciprocidade, e na proteção da propriedade intelectual. Ele também elogiou os "acordos históricos de cooperação (migração e asilo) com os governos do México, Honduras, El Salvador e Guatemala", que contribuíram para uma redução de 75% no número de pessoas detidas ao cruzar ilegalmente a fronteira EUA-México nos oito meses anteriores.

Trump expressou apoio inequívoco às “esperanças dos cubanos, nicaraguenses e venezuelanos de restaurar a democracia” e destacou como os EUA estavam “liderando uma coalizão diplomática de 59 nações contra o ditador socialista da Venezuela, Nicolás Maduro.” Essa foi a maior coalizão desse tipo de países com ideias semelhantes em apoio à democracia na história da América Latina. Enquanto isso, na galeria, para surpresa de todos, Trump direcionou a atenção para a presença do então Presidente Juan Guaidó, chefe da Assembleia Nacional da Venezuela naquele momento e seu líder constitucional, que foi recebido pelo Congresso dos EUA com a maior salva de palmas bipartidária da noite.

E estávamos só começando.

O ex-presidente americano Donald Trump participa de um comício em Butler, Pensilvânia, antes da tentativa de assassinato que o deixou com ferimentos na orelha Foto: Gene J. Puskar/AP

O núcleo da abordagem de Trump para a América Latina e o Caribe era o vínculo inextricável entre a segurança nacional dos EUA e o crescimento econômico de todos. Em dezembro de 2019, ele aprovou uma iniciativa de governo chamada América Crece (Crescimento nas Américas, em espanhol), focada no design e implementação de estruturas de investimento em energia e infraestrutura, que identificariam novos mercados, criariam um fluxo tangível de negócios e aproveitariam o capital privado dos EUA, ao mesmo tempo que reduziriam a dependência dos países de multilaterais e entidades estatais chinesas.

Um ano depois, quase metade dos países da região havia assinado estruturas de investimento do América Crece, enquanto o último acordo da Iniciativa do Cinturão e Rota com a China foi firmado em 2019. Pela primeira vez em uma década, os EUA ganharam terreno e excluíram a China da região com uma pontuação de 15-0—não incluindo dois documentos totalmente negociados que estavam prontos para assinatura—e identificaram quase US$ 174 bilhões em oportunidades de investimento.

Trump também acreditava que a paz através da força deveria ser priorizada no Hemisfério Ocidental, pois isso salvaria mais vidas americanas do que em qualquer outro lugar do mundo. Por exemplo, em 1º de abril de 2020, ele anunciou a operação de aplicação da lei militar mais poderosa dos EUA nas Américas desde os anos 1980 para combater o fluxo de drogas ilegais e atacar as organizações criminosas transnacionais nas costas do Caribe e do Pacífico Oriental. Nos primeiros três meses desta operação intensificada de combate ao narcotráfico, o resultado seria mais de 1.000 prisões e a apreensão de 120 toneladas métricas de narcóticos.

Para ser justo com Biden, não tinha mesmo muito a dizer em relação às Américas no Discurso do Estado da União de 2024, devido às suas políticas equivocadas. Além disso, sob sua administração, o mundo está mais uma vez consumido por crises globais na Ucrânia, no Oriente Médio e no Mar da China Meridional. Inimigos dos EUA na Rússia, China, Irã e Coreia do Norte aproveitaram as distrações e uniram forças para diluir a capacidade dos EUA de responder a conflitos globais simultâneos.

As travessias ilegais da fronteira bateram todos os possíveis recordes sob a administração Biden.

Nos seus primeiros 100 dias, Biden assinou 12 ordens executivas sobre imigração e a fronteira—10 das quais eram reversões diretas das políticas de sucesso de Trump. Essas foram anunciadas como uma “nova era” para a política de imigração, na qual Biden orgulhosamente proclamou: “Não estou fazendo uma nova lei; estou eliminando uma política ruim.” Se o objetivo era eliminar as quedas significativas nas travessias ilegais e a capacidade de proteger nossa fronteira, Biden superou todas as expectativas.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Previsivelmente, as travessias ilegais da fronteira bateram todos os possíveis recordes sob a administração Biden. Segundo a U.S. Customs and Border Protection, a Patrulha de Fronteira teve quase 10 milhões de “encontros” com imigrantes cruzando a fronteira ilegalmente do ano fiscal de 2021 até maio de 2024. Isso se tornou uma crise em grande escala, afetando países em todo o hemisfério, com grandes implicações de segurança, incluindo terrorismo, tráfico humano e de drogas, e a expansão regional de novas redes criminosas, como o perigoso Tren de Aragua da Venezuela. Enquanto isso, a política central da administração Biden para a América Latina tem sido a normalização do regime autoritário de Maduro na Venezuela, um passo semelhante ao abandono desleixado de nossos aliados no Afeganistão. Isso começou ao marginalizar o líder da Assembleia Nacional Guaidó e deixar sua esposa e duas filhas pequenas obrigadas a fugir a pé, sem proteção, pela fronteira com a Colômbia.

Biden comutou as sentenças de prisão nos EUA de narcotraficantes da família Maduro e, inexplicavelmente, perdoou e permitiu o retorno à Venezuela de seu mais habilidoso capanga e parceiro do Irã. O destino da Venezuela agora está nas mãos de um acordo fracassado patrocinado pelos EUA em Barbados e, mais uma vez, em eleições fraudulentas com uma oposição minada desde o início.

A crise mais recente perto de nossas costas, no Haiti, é resultado de mais um erro de política. Desde o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021, a crise política e de segurança se agravou à medida que gangues violentas dominam Porto Príncipe, destruindo qualquer resquício de institucionalidade e agora assassinando missionários americanos. Em resposta, a administração Biden relegou a política à retórica em apoio a um processo eleitoral provisório falho e a uma força de segurança liderada pelo Quênia que exacerbará ainda mais as tensões. Claramente, a reação doméstica às forças de segurança estrangeiras após o desastre da força de segurança liderada pelo Nepal em 2010 foi esquecida.

E a Nicarágua agora se tornou uma ditadura totalitária completa, a única na história com um acordo de livre comércio com os EUA. A repressão absoluta e o exílio forçado de líderes da sociedade civil e do clero sinalizam a completa impunidade da qual o regime de Daniel Ortega se beneficia. Manágua se tornou o epicentro político da Rússia nas Américas e uma ponte aérea lucrativa para mais de 1 milhão de haitianos, cubanos, chineses e africanos iniciarem sua jornada terrestre ilegal para a fronteira sul dos EUA. Pensar que maus atores não prestam atenção ao engajamento dos EUA na região é um ponto cego para a administração Biden.Quando ela buscou a normalização das relações com Maduro, Ortega ajustou seus planos.

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, discursa em comício em Caracas: ele já disse que se chavismo perder haverá um 'banho de sangue' Foto: Cristian Hernandez/AP

Em alta Internacional Antes de atentado contra Trump, Serviço Secreto dos EUA negou pedidos de mais segurança Na América Latina, o soft power de Joe Biden é importante Trump relembra atentado e ataca Biden e Kamala Harris: ‘levei uma bala pela democracia’ Em contraste, o primeiro mandato de Trump criou um plano para proteger eficazmente nossa fronteira, lidar com crises na região fortalecendo aliados e combater o tráfico de drogas e organizações criminosas transnacionais com um uso inteligente e estratégico de recursos. Além disso, ele sabia como conter nossos inimigos, seja em Havana e Caracas, ou em Teerã e Pequim. Já fizemos isso uma vez e pode ser feito novamente. No entanto, a área onde o progresso estava apenas ganhando ímpeto após décadas de abandono, e onde as oportunidades ainda são abundantes, está nas políticas de investimento e comércio que podem fazer crescer mutuamente as economias das Américas. Infelizmente, a contrariante a administração Biden transformou os princípios fundamentais do América Crece em uma performance, sacrificando aliados regionais e promovendo um diálogo interminável em vez de ações políticas fortes que apoiem o crescimento econômico. Reforçar os laços econômicos dos EUA através da Parceria das Américas para a Prosperidade Econômica ' (APEP, na sigla em inglês) tem mais a ver com oportunidades fotográficas e discursos com pouca consequência de investimentos dos EUA. A mudança da administração Biden de priorizar o nearshoring regional para o friend-shoring global também garantiu que os maiores beneficiários de um desacoplamento pós-COVID da China seriam países distantes como Vietnã, Índia e Tailândia, e não nossos vizinhos do sul nas Américas. Como resultado, o Congresso dos EUA tem buscado desesperadamente uma correção de curso através de um quadro legislativo abrangente com apoio bipartidário chamado Lei de Comércio e Investimento das Américas (Lei das Américas). Precisamos voltar aos trilhos com iniciativas concretas, seja ressuscitando o América Crece ou reformulando-o sob uma nova e atualizada rubrica. Prioridades políticas como “Fazer as Américas Crescerem Novamente” devem ter três princípios fundamentais.

1. A energia é nossa vantagem

Em 2019, os EUA se tornaram exportadores tanto de produtos petrolíferos refinados quanto de petróleo bruto. Oito anos antes, em 2011, os EUA haviam se tornado exportadores apenas de produtos petrolíferos refinados. Esses desenvolvimentos deram aos EUA uma alavanca importante em sua política externa e eliminaram dependências de países tão distantes como aqueles do Oriente Médio e a Rússia, e tão próximos quanto a Venezuela.

Substituir o petróleo pesado e sujo da Venezuela pelo gás natural liquefeito (GNL) limpo dos EUA, e construir a infraestrutura de suporte para seu transporte, armazenamento e conversão, foi o cerne dos investimentos em energia e infraestrutura do América Crece. Além disso, é bom para o meio ambiente. O gás natural limpo é uma das principais razões pelas quais os EUA reduziram as emissões mais do que qualquer outra nação do mundo. Até a ambientalista Europa reconhece o gás natural como sustentável.

Apesar disso, não apenas a administração Biden abandonou o América Crece, mas ainda por cima, em janeiro de 2024, pausou novas aprovações de projetos de exportação de GNL pelo Departamento de Energia dos EUA. Agravando este erro, o Departamento do Tesouro dos EUA publicou uma orientação para se opor a qualquer projeto em instituições financeiras internacionais que apoie direta ou indiretamente a indústria de petróleo e gás.

Esta orientação foi infamemente usada pela administração Biden em 2021 para abandonar o apoio financeiro a projetos de logística portuária na costa da Guiana, um aliado dos EUA que se tornou a economia de crescimento mais rápido do mundo e recentemente ultrapassou as exportações da Venezuela com o apoio de empresas de energia dos EUA.

Precisamos retomar o rumo com iniciativas concretas, seja ressuscitando o [programa] América Crece, ou reformulando-o sob uma nova e atualizada rubrica. O presidente dos EUA, Donald Trump, e Juan Guaidó, que os EUA e mais de 50 países reconheceram como presidente interino da Venezuela, na Casa Branca em 2020.

Ironicamente, enquanto a administração Biden penaliza a aliada Guiana por seu desenvolvimento de hidrocarbonetos, simultaneamente recompensou o regime vizinho de Maduro na Venezuela ao aliviar as sanções sobre sua empresa estatal de petróleo, a Petróleos de Venezuela (PDVSA), perdendo alavancagem política valiosa ao fazer o regime de Maduro acreditar — mais uma vez — que os EUA precisam de seus produtos.

A maioria dos analistas acha (corretamente) que a China é a maior beneficiária de tais erros, mas outro grande vencedor tem sido a Rússia de Vladimir Putin. No ano passado, a Rússia surpreendentemente superou os EUA como maior fornecedor de combustível para o Brasil. As importações brasileiras de diesel russo dispararam 4.600%, enquanto as compras de óleo combustível aumentaram em quase 400%, resultando em mais de US$ 8,6 bilhões de alívio de sanções de fato para a Rússia. Se este foi o impacto na maior economia da América Latina, que também é um grande produtor e exportador de petróleo, imagine a susceptibilidade de nações menores.

O ex-presidente americano e candidato republicano a presidência Donald Trump cumprimenta o senador e candidato republicano a vice-presidência JD Vance na convenção nacional republicana Foto: Paul Sancya/AP

2. Pequenos países representam grandes oportunidades

Os formuladores de políticas dos EUA geralmente têm dificuldade em focar nas oportunidades na América Latina e no Caribe além dos grandes países como Argentina, Brasil e México. Mesmo quando são obrigados a pensar nos países menores, tendem a agrupá-los em sub-regiões para que possam “importar” mais juntos. A mesma lógica existe entre os investidores, talvez como consequência direta dos formuladores de políticas, o que se provou preguiçoso e contraproducente.

Seja como formulador de políticas ou investidor, algumas das melhores oportunidades — tanto em termos de política quanto de retorno de investimento — estão nos pequenos países da região. Não apenas são as economias de crescimento mais rápido — ou seja, Guiana, Panamá, Paraguai, República Dominicana — mas também têm localizações estratégicas e apresentam dinâmicas únicas que promovem nossos interesses nacionais. Esses mercados superam os vizinhos regionais devido a trajetórias de crescimento mais altas, ao mesmo tempo em que apresentam um risco relativo de investimento menor do que Argentina, Brasil e México. No entanto, eles permanecem subfinanciados e precisam atrair investidores com negócios oportunistas.

Alguns dos primeiros sucessos do América Crece foram nos países menores. No Panamá, o programa de investimento catalisou mais de US$ 2 bilhões em financiamento para projetos de energia que incluíam gás para energia, portfólios de nano-redes e um concurso para uma nova linha de transmissão; em El Salvador, mais de US$ 1 bilhão foi investido no primeiro terminal integrado de importação de GNL do país e usina de energia a gás; e no Equador, o programa assegurou US$ 3,5 bilhões em uma facilidade de financiamento-ponte focada em soluções de capital privado para empresas estatais.

Fila de imigrantes tenta atravessar o Panamá para chegar aos EUA, em junho de 2024: imigração seria um dos pontos centrais nas discussões com países latino-americanos em novo governo Trump Foto: Matias Delacroix/AP

Em relação à política comercial, semelhante à bem-sucedida terminação e renegociação do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA, na sigla em inglês) durante o primeiro mandato de Trump, o próximo acordo comercial que precisa ser terminado e completamente refeito é o Tratado de Livre Comércio da América Central (CAFTA, na sigla em inglês). Isso serviria a dois propósitos: removeria o acesso ao mercado dos EUA não merecido que a ditadura de Ortega na Nicarágua atualmente recebe e permitiria que nos concentremos na vantagem comparativa e nas oportunidades que cada país da América Central apresenta, ao invés do agrupamento e categorização que limitam seu crescimento. Afinal, as linhas de fabricação estreitamente definidas do CAFTA fizeram pouco para proteger o acesso ao mercado, à medida que os investidores se voltaram para China e Vietnã em busca de mão de obra e produção mais baratas.

Felizmente, o Americas Act (Lei das Américas, em tradução livre) busca recriar os esforços que iniciamos na primeira administração Trump em relação ao nearshoring e reshoring, incluindo financiamento e incentivos fiscais, e uma nova abordagem que expandiria o acesso ao USMCA e à Lei de Parceria Comercial da Bacia do Caribe (CBTPA, na sigla em inglês). Propõe um conjunto de critérios rigorosos para permitir que os países menores participem de um mecanismo de acoplamento dentro do USMCA. Muito do debate sobre essa abordagem tem se concentrado em Costa Rica e Uruguai como concorrentes iniciais. Infelizmente, enquanto a liderança atual da Costa Rica merece grande crédito, a visão de curto prazo de uma presidente, Laura Chinchilla, em buscar e promulgar o segundo acordo de livre comércio da região com a China em 2010, pode prejudicar a conformidade da Costa Rica com a cláusula de “economias que não são de mercado” do USMCA. É um erro recentemente replicado pelo presidente equatoriano Guillermo Lasso antes de deixar o cargo em 2023, e que o presidente uruguaio Luis Lacalle Pou e seu sucessor devem tentar evitar.

A legislação ainda prevê a CBTPA como um passo temporário até que um país possa cumprir os critérios rigorosos para a adesão ao USMCA. Esta disposição de contingência também pode se tornar uma alternativa atraente para aliados regionais que não têm acordos comerciais com os EUA, incluindo o Paraguai, que é um dos mais fortes aliados na região. É também o único país na América do Sul que reconhece diplomaticamente Taiwan e que resistiu a pressões e extorsões extraordinárias da China.

3. Priorizar as agências americanas e relações bilaterais

O Americas Act também prevê a criação de uma Corporação de Investimento das Américas (AIC), para fornecer empréstimos preferenciais, participações acionárias, linhas de crédito e seguros/resseguros para investimentos que estejam alinhados com os objetivos e interesses da política externa dos EUA na região. Seria algo semelhante à Corporação Financeira dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (DFC, na sigla em inglês). Em última análise, se aprovada, a estrutura final poderia assumir várias iterações, mas o mais importante é que essa abordagem bilateral é a maneira de seguir em frente. É um investimento muito melhor para os amigos dos EUA do que qualquer uma das instituições multilaterais, que carecem de rapidez, impacto, transparência e responsabilidade.

Pense nisso. A América Latina e o Caribe têm à sua disposição: o maior banco de desenvolvimento multilateral regional do mundo (o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID); o maior banco de desenvolvimento sub-regional do mundo (o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, conhecido como CAF); além de três outros bancos de desenvolvimento sub-regionais periféricos: o Banco Centro-Americano de Integração Econômica (BCIE), o Banco de Desenvolvimento do Caribe (CDB) e o FONPLATA (o banco de desenvolvimento do Cone Sul). Acrescente à lista o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), que têm alguns dos maiores portfólios globais na região. No entanto, apesar de toda essa generosidade multilateral, sem igual em qualquer outra parte do mundo, a América Latina e o Caribe ainda estão muito atrás e têm o maior déficit em financiamento de infraestrutura do mundo — mais de US$ 350 bilhões por ano.

Algumas das melhores oportunidades — tanto em termos de política quanto de retorno de investimento — estão nos países menores da região.

Por quê? Porque o capital privado, principalmente na forma de investidores dos EUA, tem sido excluído. Além disso, porque essas burocracias são inerentemente politizadas, com incentivos perversos e desalinhados, instrumentos desatualizados e culturas protecionistas. Elas só têm sucesso em desgastar ativos em todo o hemisfério. À custa de expandir o investimento dos EUA na região, os países continuam a depender de empréstimos subsidiados pelos contribuintes e estruturas de dívida de longo prazo que não contribuem para melhorar o ambiente de investimento ou expandir setores estratégicos.

Portanto, o Congresso dos EUA deve focar seu dever fiduciário para com os contribuintes nas organizações dos EUA, sobre as quais tem supervisão direta e responsabilidade. Mas simplesmente aumentar o financiamento para uma DFC fortalecida e mais centrada nas Américas, ou criar uma AIC separada, não é suficiente. Isso deve ser acompanhado por funcionários públicos proativos que compreendam a importância estratégica de seu trabalho para avançar os interesses de segurança nacional.

Precisamos desenvolver uma nova visão que crie uma agência com base em missões, com o know-how e expertise de bancos de investimento que complementem — não compitam — com o bom trabalho de nossos especialistas em desenvolvimento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Para ser bem-sucedida, não pode haver papéis ou responsabilidades turvas. Além disso, a DFC deve ser estratégica quanto à sua presença global. Por que abrir um escritório da DFC no Brasil, a maior economia da região e membro do G20? Isso reflete o viés persistente das agências por frutos de fácil alcance, em vez de abrir portas para novos mercados subfinanciados, onde podem ter um impacto desproporcional.

A DFC (ou uma futura AIC) precisa ser proativa no desenvolvimento de pipelines e mais ágil na resposta a oportunidades de investimento em mercados mais novos. Isso criará oportunidades e incentivos adicionais para atrair outros investidores. É um contraste gritante com o que se tornou a norma para liberar fundos na DFC: fornecer recursos a bancos locais na região para empréstimos temáticos — prática diretamente tirada do manual multilateral. Em última análise, tais instrumentos apenas diminuem o risco para os ricos proprietários de bancos da América Latina, os inundam com dinheiro grátis, criam desvantagens competitivas, desencorajam outros investidores e têm impacto negligenciável.

Essas agências dos EUA também precisam ter a capacidade de investir em todos os países da região — não ficar limitadas pelos critérios do Banco Mundial. Atualmente, a DFC está limitada em países-chave como Chile, Panamá, Uruguai, Barbados e Bahamas por serem classificados como “renda alta”. Ironicamente, esses são também os países onde a China fez alguns dos investimentos mais significativos em ativos estratégicos. A DFC deve poder buscar acordos, com base nos interesses de política externa dos EUA, em qualquer país amigo dos EUA no hemisfério. Se o nome da DFC causa confusão, ou seus critérios não podem ser atualizados, então vamos criar uma AIC que possa compensar o tempo e terreno perdidos.

Já passou da hora de as agências dos EUA, juntamente com os investidores dos EUA, perseguirem agressivamente os negócios intensivos em capital e de alta qualidade que abundam em toda a região, sem quaisquer obstáculos autoimpostos, para que juntos possamos fazer as Américas crescerem novamente.