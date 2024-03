Quando estava ocorrendo a promoção do chamado ‘modelo Medellín’, não tenho certeza se foi o prefeito do Rio que fez a pergunta ao prefeito de Medellín: ‘bem, quantos Parques Biblioteca e quantos metrocables [sistema de teleféricos] eu preciso construir para reduzir em um ponto a taxa de homicídios?’ Parece uma piada, mas por trás dessa preocupação, que entendo ser bastante genuína por parte do prefeito do Rio, acredito que há uma situação que não pode ser ignorada. De fato, tornou-se crível que o que acontecia em Medellín, com a melhoria do transporte público e os Parques Biblioteca havia uma possibilidade replicável de controle de certas formas de violência e, em última análise, um modelo replicável de gestão da segurança. Como mencionei antes, acho muito duvidoso estabelecer uma ligação entre esse aparato urbano e a construção dos Parques Biblioteca, com a forma como a taxa de homicídios se comportou, especialmente.

Se esta pergunta tivesse sido feita a você, como responderia ao prefeito do Rio?

Acredito que a gestão da segurança envolve necessariamente dois tipos de atividades. Primeiramente, atividades de natureza preventiva que seguem a linha do que a administração municipal fez aqui em Medellín. É necessário investir na cultura, apostar no movimento artístico, esportivo e na integração dos jovens. É difícil pensar em uma política de segurança preventiva se não estiver articulada a uma política de juventude que integre os jovens. Isso implica oferecer oportunidades de socialização e entrada no mercado de trabalho.

Mas, além do componente preventivo, deve haver também um componente reativo, e isso não implica, e quero ser muito enfático nisso, em realizar operações militares, mas sim fazer algo em relação aos grupos que estão de fato definindo a ordem e administrando a desordem nos bairros. Esses não são criminosos políticos, mas desempenham funções políticas. São eles que definem o controle das fronteiras, definem a distribuição de determinados produtos, definem a coexistência, definem a punição, e não apenas definem a punição, mas administram e gerenciam essa punição, e as pessoas confiam mais neles do que nas próprias instituições do Estado. Quando reconhecemos que esses grupos cumprem funções políticas, a primeira coisa a fazer é encontrar maneiras de impedir que esses grupos continuem a definir essas questões. É preciso gerar estratégias que permitam o desmantelamento e desarticulação desses grupos, entendendo que não são estranhos aos bairros onde estão. São jovens criados lá, vivem lá e são reconhecidos nesses bairros. Portanto, é fundamental abordá-los de maneira apropriada, reconhecendo a realidade local.