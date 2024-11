Cuba ficou abalada nesta quinta-feira, 7, após um violento furacão de categoria 3 ter devastado a ilha e derrubado a rede elétrica do país. A magnitude do impacto permaneceu incerta nas primeiras horas do dia, mas meteorologistas alertaram que o furacão Rafael poderia trazer tempestades, ventos e inundações repentinas “com risco de vida” para Cuba após devastar partes das Ilhas Cayman e Jamaica.

PUBLICIDADE Na noite de quarta-feira, 5, ondas enormes atingiram as costas de Havana enquanto ventos fortes e chuva açoitavam a paisagem urbana histórica, deixando árvores espalhadas em estradas inundadas. Grande parte da cidade estava escura e deserta. À medida que avançava por Cuba, a tempestade desacelerou para um furacão de categoria 2 avançando para o Golfo do México, perto do norte do México e do sul do Texas, nos EUA, de acordo com o Centro Nacional de Furacões em Miami.

Na quinta-feira de manhã, o furacão estava localizado cerca de 290 quilômetros a oeste-noroeste de Havana. Teve ventos máximos sustentados de 165 km/h e estava se movendo para noroeste a 15 km/h.

Árvore caída em linhas de energia depois da passagem do furacão Rafael, em Havana, Cuba. Foto: Ariel Ley/AP

Jamaica e Ilhas Cayman

No início da semana, o Rafael passou pela Jamaica e atingiu as Ilhas Cayman, derrubando árvores e linhas de energia e desencadeando grandes inundações em algumas áreas. Autoridades na Jamaica estão procurando por um casal visto pela última vez dentro de um carro que foi levado pelas águas da enchente, informou a polícia à Rádio Jamaica Online.

Milhares de pessoas na Jamaica e nas Ilhas Cayman continuam sem energia enquanto as equipes continuam trabalhando para restaurar a eletricidade após a tempestade.

Espera-se que o Rafael continue enfraquecendo à medida que gira sobre águas abertas e se dirige para o norte do México, embora o centro do furacão tenha alertado que havia “incerteza significativa” no futuro da tempestade.

Cuba: apagões e outro furacão

Após a passagem do furacão, muitos cubanos ficaram com uma estranha sensação de déjà vu após algumas semanas difíceis na nação caribenha.

Em outubro, a ilha foi atingida por um golpe duplo. Primeiro, Cuba foi abalada por apagões em toda a ilha que duraram dias, um produto da crise energética da ilha. Pouco depois, foi atingida por outro furacão poderoso que matou pelo menos seis pessoas na parte oriental da ilha. Isso alimentou o descontentamento já latente em Cuba em meio a uma crise econômica em andamento, que levou muitos a migrarem do país.

As aulas e o transporte público foram suspensos em partes da ilha e as autoridades cancelaram voos de entrada e saída de Havana e Varadero. Milhares de pessoas no oeste da ilha foram retiradas como medida preventiva, e muitas outras, como Silvia Pérez, uma aposentada de 72 anos que mora em uma área costeira de Havana, se esforçaram para se preparar.

“Esta é uma noite em que não quero dormir, entre o ar forte e as árvores”, disse Pérez. “Estou com medo pelos meus amigos e familiares.” A preocupação surgiu depois que a tempestade cortou a energia nas Ilhas Cayman e na Jamaica, onde também provocou inundações e deslizamentos de terra.

Rafael é a 17ª tempestade nomeada da temporada. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional previu que a temporada de furacões de 2024 provavelmente seria bem acima da média, com entre 17 e 25 tempestades nomeadas. A previsão era de até 13 furacões e quatro grandes furacões. Uma temporada média de furacões no Atlântico produz 14 tempestades nomeadas, sete delas furacões e três grandes furacões. / AP

