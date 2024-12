É possível ter sucesso nas conversas de paz com Vladimir Putin?

Também seria necessária uma mudança de estratégia na Europa, particularmente na Alemanha. Para sinalizar a Putin que falam sério, os países europeus precisariam demonstrar seu apoio à Ucrânia. Isso envolveria uma ajuda massiva para a reconstrução do país e armamentos, assim como um progresso nas negociações sobre a adesão ucraniana à UE. Para sinalizar a Putin que revidariam se fossem atacados, eles precisariam aumentar dramaticamente seu próprio gasto em defesa e reerguer suas indústrias armamentistas. Esse desfecho deverá agradar Trump, que advoga há muito por maiores orçamentos de defesa na Europa.

Um cessar-fogo apresentaria duas visões em competição sobre o futuro da Ucrânia. O cálculo de Putin é que ele sai ganhando com um acordo porque a Ucrânia definhará, a Rússia se armará e o Ocidente deixará de se interessar. Mas imagine se, com a ajuda do Ocidente, a Ucrânia usar a trégua para reconstruir sua economia, renovar sua política e dissuadir a agressão russa. A tarefa é garantir que sua esta visão prevaleça sobre sua nefasta alternativa. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO